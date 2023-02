Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Μπλίνκεν και Δένδιας για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τις προκλήσεις της Άγκυρας

Νίκος Δένδιας και Άντονι Μπλίνκεν, αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στις προκλήσεις της Τουρκίας κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων.

«Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι εταίροι, σύμμαχοι, φίλοι μας και συνεχίζουμε να συνεραγαζόμαστε μαζί τους και μέσω και του ΝΑΤΟ για την ασφάλεια στην περιοχή, να επιλύουμε τα ζητήματα διπλωματικά και να αποφεύγουμε απειλές που απλώς αυξάνουν την ένταση. Και αυτά είναι πιο δύσκολα σε προεκλογικό περίοδο» σημείωσε ο Άντονι Μπλίνκεν, κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Νίκο Δένδια.

Επισήμανε πως αν δει κάποιος την περιοχή σαν σύνολο και τι κάνει η Ελλάδα για να γίνει ένας κόμβος ενέργειας για να συνδέσει την Ευρώπη και την Αφρική, να φέρει χώρες μαζί, μέσω συνεργασίας, αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Προσέθεσε πως οι διαφορές αν επιλυθούν -ή όταν επιλυθούν- ανοίγονται μεγαλύτερες ευκαιρίες από αυτές που βλέπουμε σήμερα για τον ελληνικό και τον τουρκικό λαό.

Συνοψίζοντας, ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είπε πως είναι σημαντικό οι φίλοι μας, οι εταίροι μας να διαχειριστούν διπλωματικά και ειρηνικά τις διαφορές τους και ότι οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν αυτές τις προσπάθειες.

Δένδιας: Κοινή θέση μας πως το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι απολύτως παράνομο και ανυπόστατο

Η θέση της Ελλάδας και των ΗΠΑ είναι ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν προσδίδει κάποιο θετικό στοιχείο, αλλά είναι απολύτως παράνομο και ανυπόστατο, τόνισε ο Νίκος Δένδιας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση. Ευθύς αμέσως παίρνοντας τον λόγο ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είπε πως συμφωνεί για το θέμα αυτό με τον Νίκο Δένδια και υπογράμμισε πως είναι πολύ σημαντικό να φτάσουμε σε εκλογές το συντομότερο δυνατό. «Να έχουμε μια κυβέρνηση να έχει εκλεγεί από τον λαό και δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση» σημείωσε.

