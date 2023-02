Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις της Τρίτης, ο Δίας και ο Ουρανός

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

«Κάποιες σχέσεις διαλύονται, κάτι σπάει σήμερα», είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τρίτη.

Όπως ανέφερε η αστρολόγος, «Η Αφροδίτη και ο Δίας στον Κριό μπορεί να φέρουν και έρωτες και λεφτά, θέλομε να βγούμε έξω να χαρούμε, πέφτει πολύς έρωτας αυτόν τον καιρό».

«Η Σελήνη στους Ιχθύες μας κάνει πολύ ρομαντικούς και αυτό μας κάνει να είμαστε λίγο θιγμένοι», είπε η Λίτσα Πατέρα.

Ανέφερε ακόμη ότι «σήμερα μπορεί ο Ουρανός με τον Ερμή να κάνει μια δύσκολη όψη και μπορεί να σπάσουν κάποιες σχέσεις, κάποιες συνεργασίες. Μπορεί σήμερα να ειπωθούν λόγια που δεν θέλουμε, οπότε αφήστε τις συζητήσεις που έχετε για… αύριο».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

