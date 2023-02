Συνταγές

Γαλατόπιτα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια παραδοασική συνταγή, που αυτήν την περίοδο είναι δημοφιλής σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, μας προτείνουν η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου και "Το Πρωινό".

Μία εύκολη συνταγή για γλυκιά γαλατόπιτα χωρίς φύλλο, με πλούσια γεύση και άρωμα, ετοίμασε στην κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό", η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, την Τρίτη.

Όπως είπε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, είναι έτοιμη σε δέκα λεπτά και το σπίτι μοσχοβολάει, ενώ η καραμελωμένη κρούστα στην επιφάνεια είναι το κάτι άλλο!

Εξήγησε ότι η γαλατόπιτα είναι ένα παραδοσιακό γλυκό που περνάει από γενιά σε γενιά, πανεύκολο και με λίγα και απλά υλικά, εξηγώντας γιατί αυτήν την περίοδο, σε όλη την Ελλάδα, ειναι δημοφιλή τα γλυκά που έχουν πολύ γάλα.

Υλικά για την γαλατόπιτα

Για την κρέμα

1.250 γρ. γάλα

150 γρ. ζάχαρη

1 βανίλια ή 1 κ.γλ. εκχύλισμα

1 ξύλο κανέλα

1 πρέζα/ες αλάτι

1 μικρό λεμόνι (το ξύσμα του)

50 γρ. σιμιγδάλι ψιλό

50 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.

3 μεγάλα αυγά

50 γρ. βούτυρο

Για την κρούστα

2 κ.σ. νερό

1 μεγάλο αυγό

50 γρ. ζάχαρη

30 γρ. βούτυρο

Για το πασπάλισμα

Προαιρετικά κανελοζάχαρη

Εκτέλεση - Γαλατόπιτα

Βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε ένα στρογγυλό ταψί διαμέτρου 30εκ ή μακρόστενο 23?35εκ.

Ανακατεύουμε σε ένα μπολ το αλεύρι με το σιμιγδάλι και το αφήνουμε στην άκρη.

Σε μια κατσαρόλα με χοντρή βάση βάζουμε το 1 λίτρο γάλα και κρατάμε το υπόλοιπο χωριστά.

Προσθέτουμε την ζάχαρη, την κανέλα, το ξύσμα, τη βανίλια και το αλάτι και το αφήνουμε να ζεσταθεί σε μέτρια φωτιά.

Σε ένα μπολ βάζουμε τα αυγά και τα ανακατεύουμε με το σύρμα.

Προσθέτουμε το υπόλοιπο γάλα, το αλεύρι και το σιμιγδάλι και συνεχίζουμε το ανακάτεμα.

Όταν ενωθούν τα υλικά παίρνουμε με κουτάλα από το καυτό γάλα κι ανακατεύουμε να ζεσταθεί το μίγμα των αυγών.

Προσθέτουμε κι άλλο ζεστό γάλα ανακατεύοντας πάντα και ρίχνουμε το αραιωμένο μίγμα στην κατσαρόλα με το γάλα.

Ανακατεύουμε με σύρμα για λίγα λεπτά μέχρι να πήξει η κρέμα και αποσύρουμε μόλις πάρει βράση.

Προσθέτουμε μέσα στην κρέμα το βούτυρο και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει.

Αδειάζουμε την γαλατόπιτα στο βουτυρωμένο ταψί.

Ισιώνουμε την επιφάνεια κουνώντας το ταψί.

Για την κρούστα

Χτυπάμε το αυγό, το γάλα ή το νερό και την ζάχαρη και περιχύνουμε όλη την επιφάνεια της γαλατόπιτας.

Με ένα πινέλο αλείφουμε το μίγμα αυγού σε όλη την επιφάνειά της.

Ακουμπάμε μικρά κομματάκια βούτυρο σε όλη την επιφάνειά της.

Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στην μεσαία σχάρα στους 180? για περίπου 45 λεπτά μέχρι να ροδίσει, να φουσκώσει ελαφρά και να σταθεροποιηθεί.

Μπορείτε να ελέγξετε την γαλατόπιτα αγγίζοντάς την στο κέντρο: μόλις σταθεροποιηθεί και ροδίσει είναι έτοιμη.

Αφήνουμε να κρυώσει και κόβουμε τη σπέσιαλ γαλατόπιτα σε κομμάτια.

Αν βάλετε κανελοζάχαρη πρέπει να την πασπαλίσετε όσο ακόμα είναι ζεστή για να κολλήσει στην επιφάνειά της.

Μυστικά για γαλατόπιτα

Αφήστε την γαλατόπιτα να κρυώσει τελείως και μετά κόψτε σε κομμάτια.

Αν δείτε και παίρνει γρήγορα χρώμα η επιφάνεια της καλύψτε με αλουμινόχαρτο για να μην σκουρύνει πολύ.

Όσο πιο αγνό είναι το γάλα που θα βάλετε, πιο φρέσκα τα αυγά και πιο αρωματικό το βούτυρο, τόσο πιο νόστιμη θα γίνει η γαλατόπιτα.

Πασπαλίζουμε με κανελοζάχαρη όσο η γαλατόπιτα είναι ακόμα ζεστή.

Μην παραλείψετε το ξύσμα λεμονιού, απογειώνει την συνταγή.

Ιστορία της γαλατόπιτας

Η γαλατόπιτα προέρχεται από την αρχαία Ελλάδα, όπου ήταν γνωστή ως Άμης, δηλαδή ένας είδος πλακούντας μετά γάλακτος, σύμφωνα με τον Αριστοφάνη.

Η γαλατόπιτα φτιαχνόταν κυρίως το Πάσχα, λόγω του ότι τότε τα γάλατα ήταν πιο παχιά και είχαν το καλύτερο άρωμα, αφού τα γαλακτοφόρα ζώα τον Απρίλιο και το Μάιο βρίσκονταν σε φάση απογαλακτισμού και επομένως το γάλα τους μπορούσε να χρησιμοποιηθεί άμεσα για διάφορες χρήσεις.

Στις μέρες μας, στην Πελοπόννησο συνήθως γίνεται χωρίς φύλλο, ενώ στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία με φύλλο.

Στη Θεσσαλία μάλιστα οι αρβανιτόβλαχοι του Σέσκλου την εβδομάδα μεταξύ της Κυριακής της Αποκριάς και της Κυριακής της Τυρινής παρασκευάζουν αλμυρή γαλατόπιτα, που είναι γνωστή ως “πίτα ντι λάπτε” (χαρακτηριστικό τους έδεσμα).

Η πιο γλυκιά και νόστιμη παραδοσιακή πίτα δεν είναι άλλη από την γαλατόπιτα.

Η γαλατοπιτα έχει λίγες θερμιδες και έχει την τιμητική της σε όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας μας. Η φήμη της φτάνει σε κάθε γωνιά της Γης.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Super Κική: φωτογραφία του άνδρα που καταγγέλλει ξυλοδαρμό

Κολωνός - 12χρονη: Ο διαιτητής, ο 53χρονος, τα λεφτά στην ανήλικη και η απάντηση της γιαγιάς

Μητσοτάκης: Ο Καραμανλής θα είναι πάντα “παρών” στους αγώνες της ΝΔ