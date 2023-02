Life

“Το Πρωινό” - Χάρης Βαφειάς: το “DRAGON’S DEN”, η απατεωνιά και η… “γίδα του γείτονα” (βίντεο)

Ο εφοπλιστής, που συμμετέχει ως “DRAGON” στο πρωτοποριακό επιχειρηματικό σόου του ΑΝΤ1, μίλησε για την Αμερική, την σκληρή δουλειά, την “απόδειξη” της αξίας στον πατέρα του και την “γη της ευκαιρίας”.

Ο εφοπλιστής Χάρης Βαφειάς ήταν καλεσμένος του Γιώργου Λιάγκα στην εκπομπή «Το Πρωινό», όπου μίλησε για την προσωπική επιχειρηματική διαδρομή του, αλλά και το «DRAGON’S DEN» στο οποίο συμμετέχει.

«Οι Έλληνες έχουν το χαρακτηριστικό ότι δεν τον ρωτάνε πέντε συμβουλές ή πως τα κατάφερε, αλλά λένε ότι έχει κάνει απατεωνιά ή τα βρήκε από την οικογένειά του. Εδώ θέλουμε να πεθάνει η γίδα του γείτονα, ενώ στην Αμερική είναι αλλιώς. Κι εγώ στην Αμερική πήγα, για αυτό την λένε “χώρα της ευκαιρίας”», είπε ο Χάρης Βαφειάς, συμπληρώνοντας ότι «Ο επιτυχημένος δεν σημαίνει ότι είναι πλούσιος, μπορεί να μην είναι εκατομμυριούχος. Ξέρουμε και άλλους πλούσιους που απλά κληρονόμησαν και δεν είναι απαραίτητα πετυχημένοι».

Αναφερόμενος στην οικογένεια του, είπε ότι «Ο πάππους μου ξεκίνησε από φτωχή οικογένεια στην Χίο, με 7 αδέλφια και μετέφερε ζώα με βάρκα, κάνοντας κουπί από την Χίο στις Οινούσσες, που ήταν 2,5 ώρες κουπί, χειμώνα-καλοκαίρι. Αλλά και πάλι είδε ότι δεν του έμεναν χρήματα. Σηκώθηκε και πήγε στην Αργεντινή το 50’, χωρίς λεφτά και χωρίς να ξέρει την γλώσσα. Έμαθε την δουλειά και άρχισε να κάνει εμπόριο κρεάτων».

Συνέχισε λέγοντας «Είμαι στο μυαλό του παππού μου, είμαι έμπορος, αλλά εγώ δεν ήθελα να συνεχίσω την δουλειά της οικογένειας που είχε φορτηγά πλοία, ήθελα να μεταφέρω αέριο και πετρέλαιο. Πήγα στην Αμερική σε ηλικία 27 ετών, “σήκωσα” λεφτά χωρίς βοήθεια και απέδειξα την αξία μου και στον πατέρα μου, όπως την απέδειξε και ο ίδιος στον πατέρα του, ο οποίος δεν είχε σχέση με την ναυτιλία».

«Όταν πήγα στην Αμερική, το μεγαλύτερο fund διαχειριζόταν 1,2 τρις δολάρια. Εκεί δεν είχε κουβέντα όπως κάνουμε στο «DRAGON’S DEN». Μου έλεγαν “σου δίνουμε τόσα, θες;”. Εγώ το ήξερα και είπα ότι αν θέλω να δουλέψω, θα πρέπει να συνεργαστώ με αυτούς», είπε ο Χάρης Βαφειάς.

Απαντώντας στα ερωτήματα του Γιώργου Λιάγκα ανέφερε ότι «Το 90% της δουλειάς μου είναι mail. Εγώ αποφεύγω το τηλέφωνο, γιατί μπορεί να γίνει και παρεξήγηση. Σαν γραφείο δουλεύω 09:00 με 18:45, στο mail από την ώρα που ξυπνάω μέχρι λίγο πριν κοιμηθώ….».

Αναφερόμενος στα χαρακτηριστικά του καλού επιχειρηματία, ο Χάρης Βαφειάς είπε ότι πρέπει να είναι τρομερά προσαρμοστικός και να βλέπει ποιος είναι καλύτερος από εκείνον και να προσπαθεί να τον ξεπεράσει.

Παρακολουθήστε στο βίντεο και τις αναφορές του Χάρη Βαφειά στο «DRAGON’S DEN», για το οποίο είπε πως η συμμετοχή του σε επενδυτικά πλάνα έγινε με βάση κυρίως το συναίσθημα και όχι με απόλυτα «αριθμητικούς» όρους:

