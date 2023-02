Πολιτική

Τσίπρας σε Μπλίνκεν: Η Ελλάδα δεν μπορεί να στέλνει όπλα στην Ουκρανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για τα Ελληνοτουρκικά τις προκλήσεις της Άγκυρας και το Κυπριακό.

Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση από τον ΣΥΡΙΖΑ:

"Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, συνάντησε σήμερα τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονυ Μπλίνκεν με τον οποίο συνομίλησαν για τις ελληνοαμερικανικές και ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις εξελίξεις στο Ουκρανικό.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία τόνισε τη σημασία που έχει η ανάπτυξη της πολυεπίπεδης ελληνοαμερικανικής στρατηγικής συνεργασίας σε αμοιβαία επωφελή βάση, με τρόπο που θα ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας, αλλά και ενεργειακό και οικονομικό πυλώνα στην νέα αρχιτεκτονική της περιοχής.

Υπογράμμισε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία οδήγησε σε μεγαλύτερη ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με αύξηση της τουρκικής επιθετικότητας και του ανταγωνισμού στην νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Πρόσθεσε ότι ο ρόλος των ΗΠΑ δεν μπορεί να περιορίζεται στην πώληση όπλων στην Ελλάδα και στην έκδοση ανακοινώσεων στην συνέχεια των παραβιάσεων, ούτε στην αποστολή μηνυμάτων ανοχής στην τουρκική επιθετικότητα (αγωγός Εastmed, πώληση F-16).

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι το κλίμα αλληλεγγύης και συνεργασίας μετά τους φονικούς σεισμούς στην Τουρκία, πρέπει να αξιοποιηθεί για να δημιουργηθεί μια νέα δυναμική στον ελληνοτουρκικές σχέσεις με την προώθηση ενός ουσιαστικού διαλόγου στη βάση του διεθνούς δικαίου με ορίζοντα την προσφυγή στη Χάγη για υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ. Στο πλαίσιο αυτό τόνισε πως οι ΗΠΑ έχουν κρίσιμο ρόλο να διαδραματίσουν ασκώντας πιέσεις στην Τουρκία για να προχωρήσει αυτός ο διάλογος με δύο σαφείς κόκκινες γραμμές που συνάδουν με τις αρχές που αναδεικνύουν διεθνώς - την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας και το δικαίωμά της να προασπίζει την εδαφική ακεραιότητα των νησιών της με στρατιωτική παρουσία.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια μετά τις εκλογές για επανεκκίνηση των συνομιλιών για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στη βάση των Αποφάσεων του ΟΗΕ, χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα. Στο πλαίσιο αυτό ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία αναφέρθηκε στις προτάσεις που έχει καταθέσει τόσο για τη διασύνδεση των ελληνοτουρκικών και ευρωτουρκικών σχέσεων, όσο και για την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και οριοθέτηση ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδας με γειτονικές χώρες, με την Κύπρο στο τραπέζι.

Υπογράμμισε, παράλληλα, την ανάγκη να καταβληθεί κάθε προσπάθεια από την διεθνή κοινότητα για τερματισμό της παράνομης και αιματηρής ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και επιστροφή της Μόσχας στην διπλωματία. Προσέθεσε ότι αποτελεί επιλογή κάθε χώρας πώς θα επιδείξει αλληλεγγύη στον ουκρανικό λαό στον αγώνα του, στη βάση των αρχών της, της γεωπολιτικής της θέσης και των απειλών που αντιμετωπίζει. Τόνισε τέλος, ότι η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να συνεισφέρει με τρόπους που συνάδουν με τον ρόλο του πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή, χωρίς την αποστολή πολεμικού εξοπλισμού και μάλιστα από τα νησιά της.

Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Τομεάρχης Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος ?και ο διπλωματικός σύμβουλος του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, Βαγγέλης Καλπαδάκης"

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Super Κική: φωτογραφία του άνδρα που καταγγέλλει ξυλοδαρμό

Κολωνός - 12χρονη: Ο διαιτητής, ο 53χρονος, τα λεφτά στην ανήλικη και η απάντηση της γιαγιάς

Μητσοτάκης: Ο Καραμανλής θα είναι πάντα “παρών” στους αγώνες της ΝΔ