Κοινωνία

Πατήσια: μαχαίρωσαν ανήλικο για ένα κινητό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του ανήλικου που δέχτηκε πολλές μαχαιριές στο σώμα του.

Θύμα ληστείας έπεσε ένας 16χρονος στα Πατήσια, το βράδυ της Δευτέρας.

Τέσσερα άτομα, στις 9:30 το βράδυ, τον πλησίασαν και αφού τον τραυμάτισαν με μαχαίρι σε κοιλιά, μηρό, πλάτη και πόδι πήραν το κινητό του και εξαφανίστηκαν.

Ο ανήλικό που δέχτηκε επίθεση, μεταφέρθηκε στο Παιδων Αγλαΐα Κυριακού όπου χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός - 12χρονη: Ο διαιτητής, ο 53χρονος, τα λεφτά στην ανήλικη και η απάντηση της γιαγιάς

Μητσοτάκης: Ο Καραμανλής θα είναι πάντα “παρών” στους αγώνες της ΝΔ

“Το Πρωινό” - Χάρης Βαφειάς: το “DRAGON’S DEN”, η απατεωνιά και η… “γίδα του γείτονα” (βίντεο)