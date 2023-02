Life

“Παγιδευμένοι”: απόσπασμα από το επεισόδιο της Τρίτης (εικόνες)

Δείτε πρώτοι σκηνές από το συγκλονιστικό σημερινό επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1, "Παγιδευμένοι".

Οι «Παγιδευμένοι» συνεχίζουν την δυναμική πορεία τους, με καθηλωτικά επεισόδια, Δευτέρα και Τρίτη στις 22:00 στον ΑΝΤ1, που θα κόψουν την ανάσα μας.

«Δεν μπορείς να μπεις δύο φορές στο ίδιο ποτάμι»

Ηράκλειτος

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τρίτης:

Τη στιγμή που ο Δημήτρης βγάζει την Άννα από το κρατητήριο, για την επίθεση κατά του Αλέκου, η Λίνα και η Δανάη αναλαμβάνουν την πρώτη μεταφορά ναρκωτικών.

Ο Νίκος προσπαθεί να πείσει τη Δώρα να κάνει έκτρωση και ο Γεράσιμος συνεχίζει να εκβιάζει την Κλειώ. Ο χρόνος που της έχει δώσει για να μάθει τι έγινε το πτώμα του πατέρα της Άννας τελειώνει.

Ο Αλέκος πιέζει τον Σταύρο να συντάξει την πρότασή του για το κατηγορητήριο που θα ενοχοποιεί την Άννα, ενόψει της δίκης της. Πιστεύει ότι με όλα τα νέα στοιχεία η καταδίκη της Άννας είναι σίγουρη. Ο Σταύρος προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, αλλά η προθεσμία εκπνέει και θα ζητήσει βοήθεια από κάποιον που δεν το περιμένει.

Ο Αλέκος αποφασίζει να εκδικηθεί την Υβόννη για την απιστία της. Ο Στέλιος μπαίνει στο στόχαστρο. Πώς θα τον παγιδέψει ο Αλέκος;

Η πρόταση του Σταύρου για το κατηγορητήριο συντάσσεται. Όταν, όμως, την διαβάζει η Άννα παγώνει…

Sneak preview του αποψινού επεισοδίου

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή η Ταμίλλα Κουλίεβα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

