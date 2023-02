Life

“The 2Night Show” την Τρίτη με γυναικείο “άρωμα” (εικόνες)

Ξεχωριστές και αγαπημένες παρουσίες στο θα βρίσκονται απόψε στην παρέα του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Ζέτα Μακρυπούλια. Η ταλαντούχα ηθοποιός και παρουσιάστρια αποκαλύπτει, σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις της, λεπτομέρειες από τη ζωή και την επιτυχημένη επαγγελματική της πορεία.

Η πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση σε ηλικία μόλις 13 ετών, το απολαυστικό «Ρουκ- Ζουκ», που εδώ και 6 χρόνια είναι στην κορυφή, οι λόγοι που έχει μειώσει τις εξόδους της, η διάρρηξη που την «σημάδεψε» και όλα όσα έχει αναθεωρήσει, μετά από 30 χρόνια στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Γιατί σταμάτησε να δίνει συνεντεύξεις; Πώς αντιδρά όταν της αρέσει ένας άντρας;

Τι συνέβη όταν συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον Χρήστο Λούλη;

Μεταξύ άλλων, η Ζέτα Μακρυπούλια περιγράφει, με ενθουσιασμό, τη συνεργασία της με την Χάρις Αλεξίου, για τις ανάγκες της παράστασης «Μια νύχτα στην Επίδαυρο» και τέλος, επιδίδεται σε έναν «μαραθώνιο» παιχνιδιών με τον Γρηγόρη.

Στο αποψινό «The 2Night Show», ο Γρηγόρης υποδέχεται και την Άρια Καλύβα. Η καταξιωμένη αστυνομική ρεπόρτερ μιλάει για το επάγγελμα που «υπηρετεί» με πάθος, εδώ και 23 χρόνια, για την προσωπική της ζωή και για τις εμφανίσεις της στην τηλεόραση.

Για ποιο λόγο συμπάθησε, από την πρώτη στιγμή, τον Γιώργο Λιάγκα; Πόσο «επεισοδιακή» ήταν η γνωριμία της με τον σύντροφό της, Δημήτρη Πώποτα; Γιατί αποφεύγει να έρχεται σε «επαφή» με καταζητούμενους;

Επίσης, εξηγεί πώς βιώνει την εμπειρία της τηλεόρασης, σχολιάζει τη νέα «τάση» των lifestyle εκπομπών να ασχολούνται με «βαριά θέματα» και αποκαλύπτει με ποιον τρόπο αντιμετωπίζει τις συχνές κρίσεις πανικού.

Τέλος, μοιράζεται στιγμές από τη ζωή της, στο πλευρό του αγαπημένου της Δημήτρη, και εξηγεί γιατί χρησιμοποιεί το Instagram, μόνο ως προσωπικό της «ημερολόγιο».

