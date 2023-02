Πολιτισμός

ΥΠΠΟ: Σύγχρονο διεθνές κέντρο Πολιτισμού το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη για το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο στους Δελφούς.

Στον εκσυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου πολιτιστικών χρήσεων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών προχωρεί τάχιστα το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Μετά την ωρίμανση των αναγκαίων μελετών, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού συμπεριέλαβε την υλοποίηση του έργου, προϋπολογισμού 10.609.000 ευρώ στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.



Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, «Για το ΥΠΠΟΑ, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, το οποίο φιλοξενείται στο μοναδικό αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα διεθνή πολιτιστικά δρώμενα, λειτουργώντας ως ομφαλός του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η ένταξη του έργου στις πιστώσεις του Ταμείου Ανάκαμψης εξασφαλίζει την ολοκλήρωσή του, ως το τέλος του 2025, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Με τον εκσυγχρονισμό των δομών του και την ενεργειακή του αναβάθμισή του, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δελφών θα αποτελεί διεθνή χώρο φιλοξενίας πολιτιστικών γεγονότων υψηλής ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα θα λειτουργεί και ως αναπτυξιακός πόρος μεγίστου ενδιαφέροντος, για την ευρεία περιοχή. Το έργο το οποίο εντάχθηκε από το ΥΠΠΟΑ στο Ταμείο Ανάπτυξης μαζί με τα έργα, μείζονος σημασίας, που εκτελούνται, αυτή τη στιγμή εντός του αρχαιολογικού χώρου, συμβάλουν αποφασιστικά στη διατήρηση του χαρακτήρα των Δελφών ως σημείου αναφοράς για τον παγκόσμιο πολιτισμό. Από ιδρύσεως του, το 1977, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναπτύσσει κοινές πολιτιστικές δράσεις που ενώνουν τους λαούς της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών έχει διοργανώσει κορυφαία πολιτιστικά γεγονότα, τις συναντήσεις αρχαίου δράματος, οι οποίες ανέδειξαν τους Δελφούς, ως τον κατεξοχήν τόπο επαφής, ζύμωσης και σύζευξης του αρχαίου δράματος με το σύγχρονο κόσμο, και της ιστορικής θεατρικής παράδοσης με την ερμηνευτική προσέγγιση και την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Τελευταία σπουδαία διοργάνωση στο ΕΠΚεΔ ήταν ο εορτασμός των 50 χρόνων από την κύρωση της Σύμβασης για την Προστασία της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO. Θερμές είναι οι ευχαριστίες μας προς την Δήμητρα Φιλίππου, χάρη στην ευγενική δωρεά της οποίας εκπονήθηκαν οι αναγκαίες μελέτες για την ωρίμανση του έργου. Το έργο θα ολοκληρωθεί το 2025, με φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Εργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων του ΥΠΠΟΑ».

Ειδήσεις σήμερα:

Market pass: Η πλατφόρμα, οι αιτήσεις και οι δικαιούχοι (παραδείγματα)

Θεσσαλονίκη: οδηγός ΚΤΕΛ κατέρρευσε στο τιμόνι

Κολωνός - 12χρονη: Στη φυλακή ακόμα δύο κατηγορούμενοι για βιασμό