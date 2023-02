Πολιτική

Ο Άδωνις Γεωργιάδης πάει τον Χριστόφορο Ζαραλίκο στη Δικαιοσύνη

Αντίδραση του Υπουργού Ανάπτυξης στη σάτιρα του ηθοποιού, με τον πρώτο να προσφεύγει στη Δικαιοσύνη.

Στην δικαιοσύνη, κατά του Χριστόφορου Ζαραλίκου, προσφεύγει ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός: «Ποτέ δεν περίμενα ένας κωμικός ηθοποιός να εκφραστεί με τέτοιον χυδαίο τρόπο στο πρόσωπό μου» και προσθέτει ότι περιμένει να αντιδράσουν, όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου.

Η δήλωση του υπουργού έχει ως εξής:

«Ανέκαθεν ήμουν υπέρ της σάτιρας και της καλοπροαίρετης κριτικής. Πολλές φορές μάλιστα έχω «ανεβάσει» ο ίδιος στους λογαριασμούς μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά αποσπάσματα.

Ποτέ, όμως, δεν περίμενα ένας κωμικός ηθοποιός να εκφραστεί με τέτοιον χυδαίο τρόπο στο πρόσωπό μου. Όσοι έχουν δει το σχετικό βίντεο του κυρίου Ζαραλίκου αντιλαμβάνονται ότι τέτοιου είδους χαρακτηρισμοί ενισχύουν τη ρητορική μίσους και το τοξικό κλίμα στο οποίο κάποιοι επενδύουν επιδιώκοντας προσωπικά ή κομματικά οφέλη.

Μην έχοντας άλλη δυνατότητα άμυνας, ασκώ στο ακέραιο κάθε νόμιμο δικαίωμά μου ως πολίτης και ιδιαίτερα ως πατέρας κι ως εκ τούτου προσφεύγω στη Δικαιοσύνη.

Αναμένω όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου να καταδικάσουν, ξεκάθαρα, τέτοιου είδους απαράδεκτες πρακτικές για να κερδίσουν λίγα παραπάνω λεπτά δημοσιότητας».

Αναμένω τις αντιδράσεις των Κομμάτων σε αυτό τον λόγο μίσους που υπέστην με το πρόσχημα της σάτιρας. Τα υπόλοιπα θα τα πουν οι δικηγόροι μου διότι επιτέλους πρέπει να υπάρχει και ένα όριο και έχουμε και παιδιά που βλέπουν! pic.twitter.com/0Q4CLxVWed — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 21, 2023

