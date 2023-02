Πολιτική

Ο Νίκος Δένδιας στο νοσοκομείο

Αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του, ο Υπουργός Εξωτερικών μετέβη στο νοσοκομείο.

Σε νοσοκομείο μετέβη προληπτικά, αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν, για να υποβληθεί σε εξετάσεις σχετικά με τα συμπτώματα κρυολογήματος που εμφάνιζε, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Γνωστοποιείται πως μετά τις εξετάσεις, οι γιατροί του χορήγησαν φαρμακευτική αγωγή και ο υπουργός Εξωτερικών πήγε στο σπίτι του.

Όπως έγινε γνωστό χθες, ο Νίκος Δένδιας εμφάνισε πυρετό λόγω κρυολογήματος, καθώς όλα τα τεστ στα οποία έχει υποβληθεί εμφανίστηκαν αρνητικά.

