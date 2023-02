Κοινωνία

Παύλος: Δεν πρόκειται να αναλάβω επίσημο ρόλο

Τι ανέφερε σε ανάρτησή του στη σελίδα του στο Facebook ο συγγραφέας Ανδρέας Μέγκος, φίλος της βασιλικής οικογένειας.

Για τις βλέψεις του στο μέλλον μίλησε σε συνέντευξη ο πρωτότοκος γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλος, στην πρώτη του μετά τον θάνατο του πατέρα του.

Ο Παύλος είπε ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να αναλάβει κάποιο επίσημο ρόλο, ενώ αναφέρθηκε και στον τίτλο που κληρονόμησε από τον πατέρα του.

Η συνέντευξη έγινε στην Αθήνα και αποτελεί βασικό θέμα του γαλλικού περιοδικού «Point de Vue» .

Σε ανάρτησή του στη σελίδα του στο Facebook ο συγγραφέας Ανδρέας Μέγκος ο φίλος της οικογένειας δημοσιεύει κάποια αποσπάσματα από την συνέντευξη.

