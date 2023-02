Κοινωνία

Θερμοκρασία: Πού σημειώθηκε η υψηλότερη την Τρίτη

Υψηλές για την εποχή μέγιστες θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά όπου ο υδράργυρος σε αρκετές περιοχές ξεπέρασε τους 22 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στα Δίκαια Έβρου και στα Πλατανούλια Λάρισας και ήταν ίση με 22,6 βαθμούς Κελσίου. Οι επόμενες υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε Μακρακώμη Φθιώτιδας (22,4), Μουριές Κιλκίς (22,2) και Τρίκαλα (22,1).

