Life

“Family Game” το Σάββατο με “Ντάλτονς” και “Τρελά Νερά”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα ξεχωριστό και άκρως διασκεδαστικό βράδυ Σαββάτου, μαζί με τις ομάδες του Μάρκου Σεφερλή και της Έλενας Τσαβαλιά.

Είναι οικογενειακό! Είναι απρόβλεπτο! Είναι μοναδικό! Είναι το «FAMILY GAME», με τους αγαπημένους Μάρκο Σεφερλή και Έλενα Τσαβαλιά, και αυτό το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου στις 21:00 θα μας χαρίσει άλλο ένα διασκεδαστικό βράδυ!

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

Ο Μάρκος και η Έλενα υποδέχονται στο πλατό του «FAMILY GAME» τους «Ντάλτονς» και τα «Τρελά Νερά» για να παίξουν μαζί τους τα πιο αστεία και τρελά παιχνίδια της ελληνικής τηλεόρασης.

Κάτι τρέχει από νωρίς με τους γείτονες αυτή την εβδομάδα, γιατί έχουν καλεσμένους κριτές show και μοντέλα και τους έχει φάει όλους η περιέργεια.

Μετά το μπάρμπεκιου και το κουτσομπολιό, περνάνε όλοι μαζί στο ζαχαροπλαστείο του «FAMILY GAME» για να φάνε τις πιο γλυκές τούρτες.

Η Έλενα, όμως, το «βιολί» της, αφού δεν γλυκάθηκε ούτε από τις τούρτες, την έπιασε η σαββατιάτικη κρεβατομουρμούρα και έβγαλε τα άπλυτα του Μάρκου στη φόρα.

Ο Μάρκος βέβαια, ό,τι και να του κάνει, κρέμεται από τα χείλη της και την πηγαίνει στο πιο διασκεδαστικό και μοναδικό κέντρο για χορό και τραγούδι!

Αφού διασκεδάσουν και με το παραπάνω, φεύγουν και πάνε στο πιο παγωμένο μέρος του «FAMILY GAME», για να ανακαλύψουν τι βρίσκεται στο διάστημα και στο βυθό της θάλασσας… Τι γίνεται με αυτά που βρίσκουν; Μένουν όλοι παγωτό!

Ποια ομάδα θα καταφέρει να περάσει στον μεγάλο τελικό;

Ποια θα διεκδικήσει το έπαθλο των 5000 ευρώ;

«Family Game». Το πιο απίθανο τηλεπαιχνίδι γέλιου έρχεται στον ΑΝΤ1, το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου και κάθε Σάββατο στις 21:00, και μας χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου με τις απρόβλεπτες δοκιμασίες στις οποίες λαμβάνουν μέρος όχι μόνο οι παίκτες, αλλά και οι παρουσιαστές.

«Family Game». Το πιο απίθανο τηλεπαιχνίδι γέλιου έρχεται στον ΑΝΤ1, το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου και κάθε Σάββατο στις 21:00, και μας χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου με τις απρόβλεπτες δοκιμασίες στις οποίες λαμβάνουν μέρος όχι μόνο οι παίκτες, αλλά και οι παρουσιαστές.

«Family Game»: Το παιχνίδι γίνεται οικογενειακή υπόθεση!

Συντελεστές

Εκτέλεση Παραγωγής: Barkingwell Media

Barkingwell Media Executive Producer : Ντόρα Πνευματικάτου

Ντόρα Πνευματικάτου Σκηνοθεσία: Κώστας Καπετανίδης

Κώστας Καπετανίδης Αρχισυνταξία: Πάττυ Ξυράφη, Σόφη Καραγγιάνη

#FamilyGame

«Family Game», με τον Μάρκο Σεφερλή και την Έλενα Τσαβαλιά: Σάββατο στις 21:00 στον ΑΝΤ1.





Ειδήσεις σήμερα:

Γαλλία: Μαθητής εισέβαλλε σε τάξη κι έσφαξε την καθηγήτρια του

Εύβοια: παιδί παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο του πατέρα του

Θεσσαλονίκη: Έπαθε ανακοπή πάνω σε μοτοσικλέτα