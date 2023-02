Πολιτική

Κώστας Καραμανλής: Η πολιτική πορεία του πρώην Πρωθυπουργού (βίντεο)

Από την πρώτη εκλογή του, στην πρώτη του πρωθυπουργία, τις κρίσεις που ακολούθησαν και αυτές που του «χρέωσαν». Η πορεία του Κώστα Καραμανλή, όπως την ξέραμε, σταμάτησε.

Της Τζίνας Στασινοπούλου

Πέρασαν 34 χρόνια από το 1989, όταν ο Κώστας Καραμανλής εκλεγόταν για πρώτη φορά βουλευτής στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης και μισός αιώνας από το μακρινό 1974 οπότε έγινε μέλος της ΟΝΝΕΔ.

Όλα αυτά τα χρόνια έως και σήμερα, που δήλωσε ότι αποσύρεται από την ενεργό πολιτική δράση, η πολιτική πορεία του Κώστα Καραμανλή είχε στραμμένα τα φώτα της δημοσιότητας επάνω της.

Στις 7 Μαρτίου του 2004 κερδίζει τις εκλογές με ποσοστό 45,36% και λαμβάνει την εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης. Αναλαμβάνει την πρωθυπουργία και το υπουργείο πολιτισμού.

Η χρονιά που αναλαμβάνει το τιμόνι της χώρας χαρακτηρίζεται από τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων και την κατάκτηση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος από την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου στην Πορτογαλία.

Από τις μεγαλύτερες κρίσεις στην πρώτη του θητεία ως πρωθυπουργός είναι οι πυρκαγιές το 2007 στην Ηλεία. Τότε που πέθαναν 84 άτομα και έγιναν στάχτη χιλιάδες στρέμματα γης.

Η κριτική που δέχεται τότε είναι σφοδρή και ο ίδιος αποφασίζει να προκηρύξει πρόωρες εκλογές. Στις 16 Σεπτεμβρίου η λαϊκή ετυμηγορία δίνει και πάλι τη νίκη στη Νέα Δημοκρατία και ο Κώστας Καραμανλής αναλαμβάνει την πρωθυπουργία έχοντας στην κοινοβουλευτική του δύναμη 152 βουλευτές.

Η χώρα βρίσκεται στους δρόμους για το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων με το Μακεδονικό να είναι από τα πρώτα θέματα στην πολιτική ατζέντα.

Το Δεκέμβριο του 2008 η δολοφονία του μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώντα Κορκονέα, γίνεται αφορμή για φοβερά επεισόδια στο κέντρο της πόλης και έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Στις εκλογές του 2009 χάνει οριακά τη νίκη από το ΠΑΣΟΚ και παραιτείται από την προεδρία του κόμματος.

Είχε μιλήσει για δυο δύσκολα χρόνια της Οικονομίας με τους πολιτικούς αντιπάλους του να του χρεώνουν ότι η κυβέρνηση του διόγκωσε το έλλειμμα και εκτίναξε στα ύψη το χρέος της χώρας

Έκτοτε παραμένει βουλευτής και παρεμβαίνει επιλεκτικά και σπάνια όπως έχει κατακριθεί- στα ζητήματα της πολιτικής ζωής της χώρας.

Έως λίγους μήνες πριν, διότι τον Αύγουστο σε ομιλία στα ανώγεια της Κρήτης παίρνει σαφείς αποστάσεις από την κυβέρνηση, κάνοντας ηχηρή παρέμβαση για το φλέγον ζήτημα των παρακολουθήσεων.

«Φως λοιπόν άπλετο φως. Παραμένει όμως επιτακτική η ανάγκη να ξεκαθαριστεί ποιοι και με ποια δικαιολογία ζήτησαν κάτι τέτοιο και ποιοι και πώς το ενέκριναν», είχε δηλώσει.

Η σημερινή απόφαση του πρώην πρωθυπουργού έφερε τις πρώτες αντιδράσεις, τόσο από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όσο και από της αντιπολίτευσης.

Σήμερα στα 67 του χρόνια ο Κώστα Καραμανλής αποχωρεί από τα έδρανα της Βουλής, αφήνοντας σε όλους την απορία αν θα εμπλακεί ξανά ή όχι στα πολιτικά ζητήματα της χώρας.

