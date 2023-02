Κοινωνία

Ελευσίνα: Νεκρός Υποσμηναγός στην αεροπορική βάση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος για τον νεαρό Υποσμηναγό που βρέθηκε νεκρός. Η ανακοίνωση του ΓΕΑ.

Ο Υποσμηναγός (ΜΑ) Β.Μ, 31 ετών εντοπίσθηκε σήμερα νεκρός εντός του Κρατικού Εργοστασίου Αεροπορίας, στην αεροπορική βάση Ελευσίνας, όπου υπηρετούσε.

Τα αίτια του θανάτου διερευνώνται αρμοδίως.

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση .

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: 18χρονος έπαθε ανακοπή ενώ έπαιζε ποδόσφαιρο (βίντεο)

Ηλεία: Κρέμασαν σκύλο σε γέφυρα (σκληρές εικόνες)

Κώστας Καραμανλής: Η πολιτική πορεία του πρώην Πρωθυπουργού (βίντεο)