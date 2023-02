Αθλητικά

Champions League: Ρεάλ και Νάπολι πήραν “προβάδισμα για πρόκριση

“Βασιλικό πάρτι” της Ρεάλ στο Άνφιλντ, “καθάρισε” την πρόκριση από το πρώτο ματς και η Νάπολι.

Ρεάλ Μαδρίτης και Νάπολι «καθάρισαν» επί της ουσίας με τα εκτός έδρας «διπλά» στα πρώτα ματς των «16» του Champions League απέναντι σε Λίβερπουλ (5-2) και Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (2-0) τα «εισιτήρια» της πρόκρισης για τους προημιτελικούς της διοργάνωσης.

Τέτοιο... βασιλικό «πάρτι» επί αγγλικού εδάφους δεν έχει κάνει ποτέ στο παρελθόν η Ρεάλ Μαδρίτης. Βρέθηκε στο 14’ πίσω στο σκορ με 2-0 από τη Λίβερπουλ, αλλά έφερε τα πάνω κάτω με τον πλέον εμφατικό τρόπο και με το απίστευτο αλλά αληθινό 5-2 ουσιαστικά έδωσε διαδικαστικό χαρακτήρα ενόψει της ρεβάνς της 15ης Μαρτίου στο «Μπερναμπέου», κλειδώνοντας τη συμμετοχή της στους «8» του Champions League από το πρώτο κιόλας ματς.

Η Λίβερπουλ μπήκε στο ματς αποφασισμένη να πάρει ρεβάνς από τους «μερένγκες» για την ήττα στον τελικό του CL του περασμένου Μαΐου (1-0). Στο 4’ ο Νούνιες έκανε το 1-0, στο 14’ ο Σαλάχ το 2-0 και όλα προμήνυαν ένα ονειρώδες βράδυ για τους «κόκκινους» του Γιούργκεν Κλοπ.

Ωστόσο, η βραδιά εξελίχθηκε σε ένα τεράστιο «ναυάγιο» για τους γηπεδούχους, καθώς η ομάδα του Αντσελότι πριν κλείσει το ημίχρονο είχε ισοφαρίσει με δύο γκολ του Βινίσιους, έφερε «τούμπα» τον αγώνα στο 47’ με την κεφαλιά του Μιλιτάο, για να ακολουθήσουν άλλα δύο τέρματα από τον Καρίμ Μπενζεμά, με τα οποία «σφραγίστηκε» ο θρίαμβος των Μαδριλένων στο «Ανφιλντ».

Η Ρεάλ έκανε το 6/7 απέναντι στη Λίβερπουλ (παρέμεινε αήττητη 6-1-0) στις τελευταίες μεταξύ τους ευρωπαϊκές μάχες, στη βραδιά που ο Μοχάμεντ Σαλάχ έφτασε τα 44 γκολ στο CL ισοφαρίζοντας τον Ντιντιέ Ντρογκμπά στην κορυφή των Αφρικανών σκόρερ στη διοργάνωση.

«Αγκαλιά» με την πρόκριση στους προημιτελικούς του Champions League για πρώτη φορά μετά από τέσσερις αποτυχημένες προσπάθειες που έκανε στο παρελθόν όταν βρέθηκε στα νοκ άουτ της διοργάνωσης έκανε η σχεδόν βέβαιη πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι.

Στο τρίτο ευρωπαϊκό ραντεβού και πρώτο μετά τη σεζόν 1994/1995 στον 3ο γύρο του Κυπέλλου UEFA, των «παρτενοπέι» με την Αϊντραχτ, (τότε η γερμανική ομάδα είχε προκριθεί με δύο νίκες), το συγκρότημα του Λουτσιάνο Σπαλέτι έφυγε με το «διπλό» από την Φρανκφούρτη (2-0), παρότι έχασε πολλές ευκαιρίες για να «κλειδώσει» από σήμερα το «εισιτήριο» για τους «8», με αποκορύφωμα το πέναλτι που εκτέλεσε στο 36’ ο Κβαρατσκέλια κι απέκρουσε ο Τραπ (ήταν το 6ο για τη Νάπολι στο εφετινό CL και το τρίτο χαμένο!).

Με το 20ο γκολ σε όλες τις διοργανώσεις στην 23η εφετινή του συμμετοχή ο Βίκτορ Οσιμέν άνοιξε το σκορ στο 40’ και στο 65’ ο Ντι Λορέντσο από την 15η ασίστ του Κβαρατσκέλια από την έναρξη της σεζόν, «έγραψε» το 2-0 και, πλέον, οι πρωτοπόροι της Serie A έχουν το απόλυτο πλεονέκτημα ενόψει της ρεβάνς της 15ης Μαρτίου στο «Ντιέγκο Μαραντόνα».

Από το 58’ η Αϊντραχτ αγωνιζόταν με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Κόλο Μουανί για σκληρό φάουλ στον Αγκισά.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

Μίλαν (Ιταλία)-Τότεναμ (Αγγλία): 1-0 (7’ Ντίας)

Παρί ΣΖ (Γαλλία)-Μπάγερν (Γερμανία): 0-1 (53’ Κομάν)

Μπριζ (Βέλγιο)-Μπενφίκα (Πορτογαλία): 0-2 (51’ πεν. Ζοάο Μάριο, 88’ Νέρες)

Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Τσέλσι (Αγγλία): 1-0 (63’ Αντεγέμι)

Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία): 2-5 (4’ Νούνιες, 14’ Σαλάχ - 21΄,36’ Βινίσιους, 47’ Μιλιτάο, 55΄,67’ Μπενζεμά)

Άϊντραχτ Φρ.(Γερμανία)-Νάπολι (Ιταλία): 0-2 (40’ Οσιμέν, 65’ Ντι Λορέντσο)

Λειψία (Γερμανία)-Μάντσεστερ Σ.(Αγγλία): 22/02

Ιντερ (Ιταλία)-Πόρτο (Πορτογαλία): 22/02