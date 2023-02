Αθλητικά

Champions League - Μάντσεστερ Σίτι: με απουσίες κόντρα στην Λειψία

Τι δηλώνει ο Γκουαρντιόλα για τις ελλείψεις με τις οποίες θα παραταχθούν οι “πολίτες” απέναντι στον γερμανικό σύλλογο.

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε και Αϊμερίκ Λαπόρτ δεν είναι στην αποστολή της Μάντσεστερ Σίτι για τον πρώτο αγώνα των «16» του Champions League την Τετάρτη (22/2) στη Λειψία, ανακοίνωσε ο αγγλικός σύλλογος το βράδυ της Τρίτης ο αγγλικός σύλλογος.

«Είναι άρρωστοι (...) Δεν ένιωθαν πολύ καλά στο τέλος του αγώνα στο Νότιγχαμ», εξήγησε ο Πεπ Γκουαρντιόλα στη συνέντευξη Τύπου. Ο Λαπόρτ είχε αγωνιστεί σε ολόκληρο το παιχνίδι ενώ ο Ντε Μπρόινε είχε γίνει αλλαγή λίγα λεπτά πριν τη λήξη.

Ο Γκουαρντιόλα πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει αν οι δύο παίκτες θα είναι διαθέσιμοι για το ταξίδι στο Μπόρνμουθ το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της Πρέμιερ Λιγκ.

Άλλη μια απουσία, αλλά πιο... προβλέψιμη, είναι αυτή του Τζον Στόουνς, που είναι τραυματίας στο μηρό από τα τέλη Ιανουαρίου. Αντίθετα, το ταξίδι στη Γερμανία έκαναν ο 20χρονος Αργεντινός μέσος Μάξιμο Περόνε, που μεταγράφηκε στη Σίτι αυτό το χειμώνα, όπως και οι νεαροί Σι Τσαρλς και Άλεξ Ρόμπερτσον, αμφότεροι 19 ετών.

Αν και η Λειψία είναι μόλις πέμπτη στην Μπουντεσλίγκα και ο Κρίστοφερ Νκουνκού αμφίβολος, ο Γκουαρδιόλα είπε ότι ήξερε «από την κλήρωση ότι θα ήταν πολύ δύσκολο».

«Γνωρίζουμε την ποιότητά τους εδώ και χρόνια. Έχουν τη δική τους κουλτούρα με τους νεαρούς παίκτες, την ποιότητα ενσωμάτωσής τους, τα φυσικά τους προσόντα, ξεκάθαρα καθορισμένα κυκλώματα πάσας, πολύ παιχνίδι στη μεσαία γραμμή και στην κόντρα. Είναι ασταμάτητοι», σχολίασε ο Καταλανός τεχνικός.

«Έχουμε τεράστιο σεβασμό γι’ αυτό που κάνουν εδώ και μερικά χρόνια, προκρίνονται στο Τσάμπιονς Λιγκ κάθε χρόνο», πρόσθεσε.

«Θα πρέπει να ελέγξουμε τα συναισθήματά μας και να προσπαθήσουμε να πιάσουμε καλή απόδοση πριν επιστρέψουμε στο Μάντσεστερ σε τρεις εβδομάδες», κατέληξε.

