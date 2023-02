“The 2Night Show” - Μακρυπούλια: η “συγγνώμη”, η εξαφάνιση, ο Μουτσινάς και το συμβόλαιο

Life

Τι είπε η παρουσιάστρια για την προσωπική ζωή της, την ληστεία που βίωσε, τους φίλους της και τις σχέσεις τους, αλλά και το συμβόλαιο της με τον ΑΝΤ1, που λήγει το καλοκαίρι.

O Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στην εκπομπή «The 2Night Show», το βράδυ της Τρίτης, την Ζέτα Μακρυπούλια. Η ταλαντούχα ηθοποιός και παρουσιάστρια αποκάλυψε, σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις της, λεπτομέρειες από τη ζωή και την επιτυχημένη επαγγελματική της πορεία. Η πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση σε ηλικία μόλις 13 ετών, το απολαυστικό «Ρουκ-Ζουκ», που εδώ και 6 χρόνια είναι στην κορυφή, οι λόγοι που έχει μειώσει τις εξόδους της, η διάρρηξη που την «σημάδεψε» και όλα όσα έχει αναθεωρήσει, μετά από 30 χρόνια στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Γιατί σταμάτησε να δίνει συνεντεύξεις;

Η παρουσιάστρια του "Rouk Zouk" μίλησε για την στάση της να δίνει ελάχιστες συνεντεύξεις. Με αφορμή τα σχόλια του παρουσιαστή για την περίοδο της καραντίνας, η Ζέτα Μακρυπούλια ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους ανθρώπους που βρίσκονται στο περιβάλλον της, με τους οποίους και έχει αποστασιοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη σε αρκετό κόσμο και κυρίως σε φίλους που έχω εξαφανιστεί, με ψάχνουν και δεν με βρίσκουν. Δεν ξέρουν τι συμβαίνει και απλά ακούνε ένα “Όχι”. Υπάρχει από πίσω λόγος. Φταίω εγώ που δεν έχω πάρει κάποιους πολύ δικούς μου φίλους να τους εξηγήσω, αλλά τώρα πια νομίζω δεν χρειάζεται να τα παίρνουμε και προσωπικά τα πράγματα», είπε η Ζέτα Μακρυπούλια.

Στη συνέχεια η παρουσιάστρια γύρισε πίσω τον χρόνο στην περίοδο του έντονου life style, τότε που εκπομπές ασχολούνταν καθημερινά με την προσωπική της ζωή.

«Έχω πάθει μια μικρή φοβία στα ξαφνικά ενώ έχω δώσει άπειρες συνεντεύξεις. Γιατί όλο αυτό που συνέβαινε μετά με πίεζε παραπάνω από όσο ήθελα και για αυτό τις σταμάτησα. Όλο αυτό το εάν θα γραφτούν σωστά, όπως και η αναπαραγωγή με πίεζε. Έχω ακούσει κριτική για τα πάντα, όχι μόνο για την προσωπική μου ζωή. Έχω ακούσει για το πώς παρουσιάζω, για το πώς παίζω στο θέατρο, αλλά περασμένα ξεχασμένα. Και τότε, δεν έδινα πολύ σημασία σε αυτά. Tο έχω πάρει όλο πολύ διαφορετικά, απλώς δεν ήξερα πως μέσα μου κάτι μου αφήνουν. Έβαζα έναν τοίχο μπροστά σε αυτά τα πράγματα και δεν καταλάβαινα ότι με πληγώνουν, δεν επέτρεπα. Όταν κάθισα και τα είδα λίγο πιο χαλαρά κατάλαβα ότι και έχω πληγωθεί και έχω αδικηθεί. Επειδή έχουν περάσει 30 χρόνια κάπου λίγο έχω αποφασίσει κάποια πράγματα που με χαλάνε, τα αφήνω στην άκρη. Όπως και αυτό που λέγανε ότι εάν κάνεις μια δουλειά πρέπει να τη διαφημίσεις, με το Ρουκ Ζουκ απέδειξα ότι όλα αυτά δεν χρειάζονται. Έχω δώσει τα πάντα σε αυτό το σύστημα και πλέον θα κάνω επιλεκτικά πράγματα», είπε η Ζέτα Μακρυπούλια.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Ζέτα Μακρυπούλια αναφέρθηκε στην ληστεία στο σπίτι της: «Είναι άσχημο πολύ. Έφυγα οριστικά από το σπίτι, τελείωσε. Πήρανε τόσα αγαπημένα μου πράγματα. Πήρανε τα βαφτιστικά μου, πήραν και αξίας όμως πράγματα. Είχα και κάποια δαχτυλίδια που κόστιζαν πολύ περισσότερο από αυτά που πήρανε, απλώς ήταν λευκόχρυσα και μάλλον δεν ήξεραν την αξία τους. Ήθελαν χρυσό και ότι χρυσό βρήκαν, το πήραν. Μου είχαν πάρει και ένα ρολόι και κάτι κινητά τηλέφωνα. Δεν βρέθηκαν ποτέ οι ληστές».

Η λαμπερή ηθοποιός και παρουσιάστρια τοποθετήθηκε και για το συμβόλαιό της στον ΑΝΤ1, το οποίο λήγει το καλοκαίρι.

«Δεν έχω ιδέα τι θα συμβεί, όπως και δεν είχα ιδέα και πριν από δύο χρόνια που πάλι έλεγε το συμβόλαιό μου και πάλι πήγαινε καλά. Δεν έχω συζητήσει ακόμα, είναι κάποια πράγματα που αυτήν την φορά θέλω να τα προσέξω ιδιαίτερα. Δεν μπορώ τώρα να σου τα πω. Έχω ένα άγχος με την εκπομπή γιατί είναι πολλά τα έξι χρόνια. Θα πάει και τον έβδομο και θα αρέσει το ίδιο; Δεν θα ήθελα να με αφήσει αυτό πρώτο. Δεν θέλω ένα παιχνίδι, το οποίο το έχω αγαπήσει και το έχω χτίσει τόσο γερά, να το δω να μαραζώνει… Θα προτιμούσα να έκανα μια παύση, αν με κούραζε. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν βλέπει τα νούμερα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, που είναι στο κανάλι θα έχουν κάνει έρευνες και διάφορες μετρήσεις, οπότε όταν κάτσουμε κάτω και τα πούμε σοβαρά για το μέλλον, θα ξέρουν αν τραβά ή όχι. Είναι μια σχέση που κρατά χρόνια, μας δένουν πολλά όχι μόνο το Ρουκ Ζουκ. Όπως όλες οι σχέσεις, έχει μία κόπωση σε κάποια στάδια. Θα κάτσουμε να τα δούμε και θα δούμε τι θα συμβεί» συμπλήρωσε.

Ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για το πώς νιώθει που βρίσκεται τηλεοπτικά απέναντι από τον Νίκο Μουτσινά.

«Στην αρχή ίσως λίγο (σ.σ. ένιωσα αμήχανα). Πραγματικά δεν μπήκε ποτέ αυτό το θέμα ανάμεσά μας να το συζητήσουμε σοβαρά. Όχι. Επίσης το καλό του Νίκου είναι ότι η εκπομπή του είναι δύο ώρες, οπότε μπορούν να δούνε κι εμένα και τον Νίκο» σημείωσε η Ζέτα Μακρυπούλια και πρόσθεσε «Μπορούν 3 με 4 να δουν εμένα κι από τις 4 να το γυρίσουν στον Νίκο. Ναι το αγόρι μου (σ.σ. παίζει αποσπάσματα στην εκπομπή). Τα βλέπω μετά, μόλις τελειώσω».

Συγγνώμη από το τηλεοπτικό κοινό ζήτησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μέσα από την εκπομπή του για το γεγονός ότι δεν μπορούσε να ρωτήσει την Ζέτα Μακρυπούλια για τα προσωπικά της και τον χωρισμό της με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, καθώς τους δένει μία φιλία πολλών ετών.

«Πριν σε αποχαιρετίσω, θέλω να πω κάτι και να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Με την Ζέτα, επειδή μας συνδέουν πολλά πράγματα φιλίας, δεν μπορώ να της κάνω ερωτήσεις για τα προσωπικά της, οπότε σας ζητώ συγγνώμη. Δεν είμαι ο κατάλληλος από εμένα να μάθετε, αν θέλει κάποιος να την ρωτήσει κάτι. Μπορεί να λέτε Γρηγόρη γιατί δεν ρωτάς, τι έχει γίνει, χώρισε» είπε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και ακολούθως:

«Επειδή υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται τι έγινε, ο Μιχάλης και τα λοιπά. Λοιπόν δεν μπορώ να το κάνω εγώ αυτό. Κάποιος άλλος μπορεί να το κάνει καλύτερα ή αν αποφασίσει η Ζέτα να μιλήσει μόνη της όποτε θέλει. Απλά για να είμαι κι εγώ ειλικρινής με τους τηλεθεατές».

