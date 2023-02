Ρωσία: Νεκρά παιδιά από εμπρησμό σε ξενοδοχείο (εικόνες)

Πολύνεκρη ήταν η φωτιά που ξέσπασε στο ξενοδοχείο και αποδίδεται σε εμπρησμό.

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε πολυώροφο κτίριο στο κέντρο της Μόσχας, ανακοίνωσε το υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρωσίας αργά το βράδυ χθες Τρίτη.

Άλλοι εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας της φωτιάς, ενώ περίπου 200 πολίτες απομακρύνθηκαν από το κτήριο, όπου λειτουργεί ξενοδοχείο, διευκρίνισε το υπουργείο μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα· 23:00 ώρα Ελλάδας) κι έγινε διεξοδικός έλεγχος από δωμάτιο σε δωμάτιο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

