Ελευσίνα: “γάζωσαν” με καλάσνικοφ σπίτι

Πανικός το βάδυ της Τρίτης στην Ελευσίνα, όταν άγνωστοι "άνοιξαν πυρ" σε σπίτι.

Σκηνές "φαρ ουέστ" εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης στην Ελευσίνα, με πυροβολισμούς από καλάσνικοφ, λίγες ώρες μετά το περιστατικό πυροβολισμών στην Αγία Βαρβάρα, όταν άγνωστοί "γάζωσαν" με καλάσνικοφ 4 πολυκατοικίες.

Πιο συγκεκριμένα, τα μεσάνυχτα, τέσσερις άγνωστοί πάνω σε μηχανές, άνοιξαν πύρ στοχευμένα αυτή τη φορά σε σπίτι στην Οδό Παγκάλου στην Ελευσίνα.

Οι άνγωστοι που επέβαιναν σε μηχανές, πυροβόλισαν το σπίτι μιας 29χρονης, αλλά και σε ένα ακόμη σπίτι που ανήκει σε έναν άνδρα και εξαφανίστηκαν.

Στο σημείο, βρέθηκαν 13 κάλυκες από σφαίρες καλάσνικοφ και ένας κάλυκας απο 9αρι πιστόλι.

Από το περιστατικό δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός και έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, αλλά και για το εάν σχετίζεται με τους πυροβολισμούς στην Αγία Βαρβάρα, πραγματοποιούν οι Αρχές.

