Life

“The 2Night Show” - Καλύβα: η αγάπη για το αστυνομικό ρεπορτάζ και η σχέση με τον σύντροφό της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα αποκάλυψε η Άρια Καλύβα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στην εκπομπή "The 2Night Show.

Καλεσμένη στην εκπομπή "The 2Night Show", βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης η Άρια Καλύβα.

Η αστυνομική συντάκτρια μίλησε μεταξύ άλλων στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, για το πάθος της για το αστυνομικό ρεπορτάζ, τη συμμετοχή της στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 και για την προσωπική της ζωή.

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος, η πρώτη της υπόθεση ήταν όταν μαθητευόμενη ακόμη, η δολοφονία του εφοπλιστή Περατικού χαρακτηρίζοντάς την ως "βάπτισμα του πυρός"».

"Κάνω 23 αστυνομικό ρεπορτάζ. Είναι σκληρό ρεπορτάζ αλλά σε εμπνέουν χωρίς γράψιμο, έχουν μυστήριο. Η πρώτη υπόθεση που ασχολήθηκα ήμουν μαθητευόμενη, 17 Νοέμβρη, η δολοφονία του εφοπλιστή Περατικού. Ήταν το βάπτισμα του πυρός για εμένα, ήμουν στο κανάλι 5.", είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι: "στην τηλεόραση δεν με βλέπω. Κάποιες φορές βλέπω την εκπομπή, τραβάω κάποια screenshots για να βλέπω τι φοράω καθημερινά γιατί ντύνομαι μόνη μου."

Για τη συνέργασία της με τον Γιώργο Λιάγκα η δημοσιογράφος είπε: "Η φωνή μου δεν είναι ούτε τηλεοπτική ούτε ραδιοφωνική. Τον Γιώργο Λιάγκα τον συμπαθούσα, μου άρεσε το χιούμορ του. Βρεθήκαμε μια φορά και την επόμενη φορά στο πλατό. Έγινε πολύ γρήγορα! Δεν συμφωνούμε πάντα με τις απόψεις αλλά το βρίσκω πολύ δημιουργικό."

Στη συνέχεια, μίλησε για το επάγγελμά της: "Πηγές είναι κάτι που πρέπει να κοπιάσεις πολλά χρόνια για να το αποκτήσεις. Πηγή μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναλώνεσαι σε δημόσιες σχέσεις. Δεν προδίδουμε ποτέ τις πηγές μας, είναι το αυτονόητο. Έχουμε περάσει από τη βάσανο των ΕΔΕ πολλές φορές γιατί μας καλούν να καταθέσουμε. Η απάντηση είναι ίδια. Δεν υπάρχει κάτι να προσθέσω πέραν των γραφομένων και επικαλούμαι το δημοσιογραφικό απόρρητο και εκεί μπαίνει τελεία και παύλα. Ψάχνω πάρα πολύ τις ιστορίες πριν τις δημοσιεύσω αλλά πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που θα ενοχλούνται. Αλλά αυτό είναι το επάγγελμά μας και το αξίζει! Μας καθοδηγεί η επικαιρότητα και έχεις να βρεις κάτι καινούργιο. Αν ξαναγεννιόμουν το ίδιο θα έκανε και σε δεύτερη και τρίτη ζωή. Δεν με έχουν απειλήσει γιατί λειτουργώ κατά συνείδηση και δεν φλερτάρω με τον κίνδυνο. Προσπαθώ να κινούμε με γνώμονα την λογική!".

Στη συνέχεια, με αφορμή το... λουκ της, αποκάλυψε ότι είναι φοβική και παθαίνει κρίσεις πανικού και μίλησε για τον σύντροφό της, δημοσιογράφο, Δημήτρη Πώποτα.

"Όταν τον είδα λέω στην καλύτερή μου φίλη “αυτός είναι ο άντρας της ζωής μου”. Δεν είμαστε παντρεμένοι, είναι μια κοινωνική σύμβαση που δεν θέλουμε να την πραγματοποιήσουμε. Είναι λίγο στερεοτυπικό όλο αυτό" ανέφερε.

"Έχω κρίσεις πανικού, με πιάνει τουλάχιστον δύο φορές τον μήνα, σηκώνω τον σύντροφο και του λέω “έλα πάμε στο νοσοκομείο παθαίνω έμφραγμα” " είπε.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Μακρυπούλια: η “συγγνώμη”, η εξαφάνιση, ο Μουτσινάς και το συμβόλαιο

Δίκη Πισπιρίγκου: Καταθέσεις γιατρών για την Τζωρτζίνα

Νέα Ιωνία: Νεκρός από πυροβολισμούς σε καφετέρια