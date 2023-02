Οικονομία

Market Pass: Ξεπέρασαν τις 700000 οι αιτήσεις

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν σήμερα αίτηση. Όλες οι λεπτομέρειες για τα ποσά και την καταβολή τους στους δικαιούχους.

Δεύτερη μέρα λειτουργίας της πλατφόρμας και οι αιτήσεις των δικαιούχων ξεπέρασαν τις 700.000, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή. Σήμερα γίνεται υποβολή αιτήσεων και από τους πολίτες των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 5, 6, 7, 8, 9 και 0. Η υποβολή της αίτησης για την λήψη της οικονομικής ενίσχυσης πραγματοποιείται μέχρι την 15η Μαρτίου 2023. Η ενίσχυση χορηγείται σε επίπεδο νοικοκυριού. Ως μέλη του νοικοκυριού λογίζονται οι σύζυγοι / τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, τα εξαρτώμενα τέκνα τους, τα λοιπά εξαρτώμενα από αυτούς μέλη και οι φιλοξενούμενοί τους σύμφωνα με την τελευταία Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2021, όπως αυτή υποβλήθηκε έως και 31/12/2022.

Το ύψος της ενίσχυσης ανά νοικοκυριό ανέρχεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του μηνιαίου ύψους αγορών, που καθορίζεται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά εκατό (100) ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού με ανώτατο όριο τα χίλια (1.000) ευρώ αγορών. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει την πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό, το ποσό ενίσχυσης που καταβάλλεται ανέρχεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του ανωτέρω ύψους.

Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα Market Pass μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγοράς αγαθών κάθε είδους σε καταστήματα ή λαϊκές αγορές που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων

Να αναφέρουμε ότι πρόκειται για μια δράση που υλοποιεί η Κοινωνία της Πληροφορίας και ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ύψος των εξακοσίων πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (650.000.000,00 Euro).

Δικαιούχοι του Προγράμματος «Market Pass» είναι φυσικά πρόσωπα, άγαμα, έγγαμα, μέρη συμφώνου συμβίωσης, εν διαστάσει, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

