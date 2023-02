Life

Super Κική: η δίωξη για κακούργημα και η έκκληση στο #MeToo (βίντεο)

Ένταση στον αέρα της εκπομπής "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, μεταξύ του δικηγόρου της influencer, Βίκτορα Στεφανόπουλου και του Γιώργου Καλλιακμάνη.

Εξελίξεις για την υπόθεση της σύλληψης της influencer, Super Κικής, παρουσιάστηκαν στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Η Super Κική, βρίσκεται υπό κράτηση από το απόγευμα της Δευτέρας 20 Φεβρουαρίου μαζί με δύο φίλες της, μετά την καταγγελία που έκανε για την κολλητή της, η οποία, όπως ισχυρίζεται, κακοποιείται από τον πρώην σύντροφό της.

Στην influencer, ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα, για ληστεία κατά συναυτουργία, σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και ηθική αυτουργία, με την ίδια να απολογείται την Πέμπτη.

Από το προσωπικό προφίλ της Super Κικής, έγινε έκκληση για βοήθεια στο ελληνικό #MeToo, στην οποία αναφέρει: "Όσον αφορά το τρέχον ζητημα που ταλαιπωρεί την Κική, την Αμαλία και την Αντρέα, ζητάμε θερμά βοήθεια από το #ΜeTooGreece καθώς οι συνθήκες οι οποίες ζουν τα κορίτσια τις τελευταίες ώρες δεν έχουν προηγούμενο. Δεν υπάρχει ίχνος αλληλεγγύης καθώς τα κορίτσια κρατούνται για δύο ακόμη ημέρες στο κρατητήριο με απόφαση δικαστηρίου. Αν μπορούμε να προλάβουμε μια σημερινή πράξη βίας στο να μην καταλήξει σε μία αυριανή γυναικοκτονία ας το κάνουμε. Ο δράδτης θυματοποιείται και τα κορίτσια κατηγορούνται για κακούργημα.

Στην εκπομπή, μίλησε ο Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, αναφερόμενος στη συμπεριφορά κατά των αστυνομικών της Super Κικής, όπως αυτή μεταφέρθηκε από τον ίδιο, κατά την οποία ή influencer αποκαλούσε τους αστυνομικούς "μπάτσους των 600 ευρώ".

Ένταση προκλήθηκε στον αέρα της εκπομπής μεταξύ του δικηγόρου της Super Κικής, Βίκτορα Στεφανόπουλου και του Γιώργου Καλλιακμάνη, για τις συνθήκες κράτησης της Super Κικής καθώς όπως αποκάλυψε η ίδια σε δηλώσεις της δεν της φόρεσαν χειροπέδες και είχε το κινητό της, κάτι που διαψεύδει ο συνήγορος υπεράσπισής της.

