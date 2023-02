Υγεία - Περιβάλλον

Απάτη - Θεσσαλονίκη: παρίσταναν τους γιατρούς του ΟΗΕ, έταζαν γάμο και αποσπούσαν χιλιάδες ευρώ

Πώς εξαπατούσαν τα θύματά τους για να αποσπάσουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Δύο υποτιθέμενοι Αμερικανοί γιατροί που δήθεν βρίσκονταν σε ειρηνευτική αποστολή με τον ΟΗΕ στην Υεμένη και «φλέρταραν» μέσω διαδικτυακής εφαρμογής με δύο γυναίκες στην Ελλάδα τάζοντας σε αυτές γάμο και μία πλούσια ζωή στις ΗΠΑ, αποτέλεσαν τους «αόρατους πρωταγωνιστές» μίας πρωτοφανούς απάτης, ύψους 130.000 ευρώ σε Βitcoin, την οποία αποκάλυψε πέρσι τον Απρίλιο η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ. Μπορεί οι «γιατροί» να μην εντοπίστηκαν ποτέ - και δεν αποκλείεται να πρόκειται για ένα πρόσωπο - αλλά συνελήφθη η 37χρονη συνεργός τους που κινούνταν στο προσκήνιο και «απομυζούσε» επί μήνες την φίλη και κουμπάρα της, μία 44χρονη.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου έφτασε η υπόθεση, την καταδίκασε σε κάθειρξη 10 ετών, κρίνοντάς την ένοχη για απάτη και συμμορία, με την 37χρονη κατηγορούμενη, αλβανικής καταγωγής, να επιστρέφει- μετά την έκδοση της απόφασης-στις φυλακές για να εκτίσει την ποινή της.

Ο κακοποιητικός σύζυγος και η θεία από το Νιου Τζέρσεϊ

Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν κατά την ακροαματική διαδικασία, όλα ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2021. Την περίοδο εκείνη η 44χρονη (Ελληνίδα) εργαζόταν μαζί με την κατηγορούμενη σε τουριστικό κατάλυμα της Χαλκιδικής. Μεταξύ των δύο γυναικών φαίνεται πως αναπτύχθηκε μία φιλική σχέση που επισφραγίστηκε με κουμπαριά, καθώς η παθούσα ανέλαβε να βαφτίσει το ένα από τα δύο ανήλικα παιδιά της 37χρονης. Η τελευταία, όπως κατήγγειλε η 44χρονη στο δικαστήριο, της είχε εκμυστηρευτεί ότι ο σύζυγός της (ήταν παρών στο δικαστήριο όπως και τα δύο παιδιά τους) είχε δήθεν κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι της. «Έλεγε ότι δεν της συμπεριφέρεται καλά, έπινε και όταν επέστρεφε σπίτι μεθυσμένος την χτυπούσε» κατέθεσε χαρακτηριστικά.

Γι' αυτό το λόγο, σύμφωνα με όσα ανέφερε η 44χρονη, σκόπευε να τον αφήσει και να μετακομίσει με τα παιδιά της στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, προκειμένου να παντρευτεί έναν Αμερικανό γιατρό, που δήθεν είχε γνωρίσει μέσω της θείας της η οποία ζει εκεί. Για να γίνει πειστική τής παρουσίασε ένα συμφωνητικό που δήθεν καθιστούσε την 37χρονη δικαιούχο σε λογαριασμό του γιατρού με καταθέσεις ύψους 1 εκατ. δολαρίων. «'Αρχισε να ζητάει χρήματα για να κινήσει τις διαδικασίες έκδοσης βίζας μέσω της Πρεσβείας των ΗΠΑ- στην αρχή 3000 και μετά 6000 ευρώ. Ήταν πιεστική» κατέθεσε το θύμα που φαίνεται να πείστηκε από τα λόγια της φίλης της, μιας και εκείνη τη διαβεβαίωνε ότι επρόκειτο για «δανεικά χρήματα» και θα τα επέστρεφε μόλις τακτοποιούσε τη ζωή της. «Με είχε από κοντά, έδειχνε θλιμμένη, έκλαιγε συνεχώς, Ζητούσε την οικονομική μου βοήθεια» ανέφερε η παθούσα.



«Εγκλωβισμένοι στην Υεμένη»

Όσο εξελισσόταν το σχέδιο, η αλλοδαπή εμφάνιζε μηνύματα που δήθεν αντάλλασε με τον υποψήφιο γαμπρό, ενώ μία φωτογραφία που φέρεται να ανέβασε η κατηγορούμενη στο facebook όπου εμφανιζόταν μαζί με την 44χρονη, ήταν η αφορμή να εμφανιστεί στη ζωή της παθούσας ο δεύτερος Αμερικανός γιατρός. Όπως κατέθεσε, «έδειξε» ενδιαφέρον για την ίδια οπότε ξεκίνησαν να επικοινωνούν ανταλλάσσοντας με τη σειρά τους τρυφερά μηνύματα.

Το πρόβλημα στο να ευδοκιμήσουν οι «έρωτες» των δύο γυναικών, ήταν ότι οι δήθεν Αμερικανοί γιατροί ήταν εγκλωβισμένοι στην Υεμένη και για να έρθουν στην Ελλάδα έπρεπε να «σπάσουν» τα συμβόλαιά τους, καταβάλλοντας για το σκοπό αυτό μεγάλα χρηματικά ποσά. Αυτό που η 44χρονη δεν γνώριζε μέχρι τότε ήταν πως τα μηνύματα ήταν ψεύτικα, ενώ ο υποτιθέμενος «ερωτοχτυπημένος» γιατρός που ισχυριζόταν ότι βρίσκεται στην Υεμένη, επικοινωνούσε μαζί της χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τηλεφωνικούς αριθμούς που ανήκαν στη Νιγηρία και τις ΗΠΑ.

Αγνοώντας ότι όλα αυτά ήταν μέρος της εις βάρος της απάτης και υπό την πίεση της κατηγορούμενης - η οποία στο μεταξύ «άρχισε να ξοδεύει χρήματα δείχνοντας να βελτιώνει το βιοτικό της επίπεδο» - συνέχισε να της δανείζει χρήματα. «Εγώ της τα έδινα στο χέρι και εκείνη τα τοποθετούσε σε μηχάνημα (ανταλλακτήριο) κρυπτονομισμάτων. Δεν ήξερα καν τι είναι τα Bitcoin, εκείνη έδειχνε να γνωρίζει» κατέθεσε η παθούσα, εμφανώς ταραγμένη.



Οι φωτογραφίες των «γαμπρών» ανήκαν σε Influencer

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η ίδια αναζήτησε νομική βοήθεια απευθυνόμενη εν συνεχεία στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος αστυνομικοί της οποίας προσημείωσαν 10.000 ευρώ συλλαμβάνοντας την 37χρονη όταν πήρε τα χρήματα στα χέρια της και πριν τα καταθέσει στο ανταλλακτήριο. Προηγουμένως η καταγγέλλουσα είχε πραγματοποιήσει έρευνα στο Διαδίκτυο με βάση τις φωτογραφίες των δύο υποψήφιων γαμπρών - όπως αυτές εμφανιζόταν στα προφίλ τους στις εφαρμογές επικοινωνίας - διαπιστώνοντας ότι ανήκουν σε διεθνούς φήμης influencer, υπαρκτά πρόσωπα. Ένα άλλο συμβάν που τις κίνησε υποψίες, σύμφωνα με όσα ανέφερε, ήταν, όταν επί 3-4 μέρες δεν είχε απολύτως καμία επικοινωνία με τον «αγαπημένο» της. «Όταν το ανέφερα αυτό στην κατηγορούμενη μετά από λίγη ώρα ήρθε μήνυμα στο κινητό μου από το υποτιθέμενο πρόσωπο».



«Συγγνώμη, εμπιστεύτηκα κάποιον που δεν άξιζε»

Στην απολογία της η 37χρονη αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε πως υπήρξε κι αυτή θύμα της ίδιας απάτης. «Πίστεψα σε άνθρωπο που δεν τον γνώριζα, αυτό ήταν το λάθος μου» είπε, ζητώντας συγγνώμη από την οικογένεια της και την παθούσα. Αποδέχθηκε ότι πήρε 97.000 ευρώ, ποσό που όπως απολογήθηκε όμως δεν κατέληξαν στις δικές της τσέπες. «Δεν είπα ψέμματα, ο δικός μου πράγματι μιλούσε μαζί μου. Δεν πήρα ούτε ένα ευρώ. Έπρεπε να μπω στη φυλακή, να χάσω την οικογένειά μου για να καταλάβω ότι πίστεψα κάποιον που δεν άξιζε» απολογήθηκε μεταξύ άλλων.

Την καταδίκη της ζήτησε και η εισαγγελέας της έδρας η οποία ανέφερε ότι η κατηγορούμενη «άγγιξε τις ευαίσθητες χορδές κοινωνικής φιλανθρωπίας» της παθούσας, εκφράζοντας την άποψη ότι δεν ενήργησε μόνη της.

