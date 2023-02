Life

“The Friend”: Νέο επεισόδιο την Τετάρτη στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Η μίνι σειρά, η μεγάλη παραγωγή, που εντυπωσίασε τους τηλεθεατές στην streaming πλατφόρμα ANT1+, προβάλλεται από τον ΑΝΤ1.

Δυνατό, ασυνήθιστο, τολμηρό, ανατρεπτικό. Το «THE FRIEND» της Φωτεινής Αθερίδου, μία μίνι σειρά, μία μεγάλη παραγωγή του ΑΝΤ1+, έρχεται στον ΑΝΤ1 κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00, γιατί… όλοι έχουμε ανάγκη από έναν φίλο!

Το αγαπημένο ΑΝΤ1+ Original «THE FRIEND» είναι μία πρωτότυπη κωμική και ταυτόχρονα δραματική σειρά χωρίς ταμπού, που ξαφνιάζει με την ιστορία της. Σε μία φωτεινή Αθήνα, ο πρωταγωνιστής της, ο Ορφέας, τον οποίο υποδύεται ο Γιώργος Χρυσοστόμου, είναι ένας φίλος επί… πληρωμή. Ένας συναρπαστικός χαρακτήρας που αντιμετωπίζει τα πάντα, όσο δύσκολα κι αν είναι, σαν να παίζει σε videogame, διατηρώντας πάντα την αισιοδοξία, την αισθητική και την αξιοπρέπειά του.

ΑΠΟΨΕ, ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

Ένα δεύτερο στικάκι στα χέρια της Πηνελόπης, πολύ διαφορετικό από εκείνο που όλοι αναζητούν, αποκαλύπτει κάτι που αλλάζει τα δεδομένα.

Η σημαντικότερη γυναίκα στη ζωή του Ορφέα επιστρέφει κι εκείνος αποφασίζει να κάνει τα πάντα για να την κρατήσει.

Μετά τον θάνατο της Δέσποινας, τα μυστικά που έρχονται στο φως φέρνουν τον Ορφέα και την Πηνελόπη αντιμέτωπους με έναν λαβύρινθο συμπτώσεων, αλλά και τρομακτικά διλήμματα. Την ίδια στιγμή, η Ελένη και ο Βασίλης απειλούν το μέλλον του Ορφέα.

Συντελεστές

Σενάριο: Φωτεινή Αθερίδου

Σκηνοθεσία: Σέργιος Κωνσταντινίδης

Πρωταγωνιστές: Γιώργος Χρυσοστόμου, Κατερίνα Μαυρογιώργη, Νάνσυ Μπούκλη, Κώστας Μαγκλάρας, Φωτεινή Αθερίδου, Φιόνα Γεωργιάδη, Νίκος Γεωργάκης, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Κατερίνα Μισιχρόνη κ.ά.

Tα επεισόδια του «THE FRIEND» είναι διαθέσιμα στο antennaplus.gr

