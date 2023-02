Κόσμος

Λονδίνο: “Συναγερμός” στην πρεσβεία των ΗΠΑ (εικόνες)

Αστυνομικοί απέκλεισαν το κτήριο της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Λονδίνο και δίνουν σαφείς οδηγίες σε υπαλλήλους και επισκέπτες για τις κινήσεις τους.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (22.02.2023) στο Λονδίνο, με την Σκότλαντ Γιαρντ να αποκλείει την περιοχή που βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ και να εκκενώνει το κτήριο.

Πληροφορίες σε βρετανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι αρχικά χτύπησε ο συναγερμός της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Λονδίνο, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι βρετανικές Αρχές και να ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο ασφαλείας. Οι Αρχές ζήτησαν από τους εργαζόμενους της πρεσβείας να απομακρυνθούν από τα παράθυρα και να σταθούν στο εσωτερικό των τοίχων του κτιρίου και στη συνέχεια να το εκκενώσουν.

??Breaking News??



The US Embassy in London is on lockdown & staff asked to stay "far away from the windows." pic.twitter.com/JpxxQHycIc — David Atherton (@DaveAtherton20) February 22, 2023

Κόσμος που βρίσκονταν κοντά στο κτήριο της πρεσβείας των ΗΠΑ δήλωσε στην SUN ότι άμεσα κατέφθασαν οπλισμένοι αστυνομικοί και ειδικά σκυλιά για να ερευνήσουν τον χώρο.

Κάποιοι που βρίσκονταν στο εσωτερικό της πρεσβείας ανέβασαν φωτογραφίες καθώς περίμεναν να βγουν από το κτήριο.

US Embassy in London on lockdown. ?? pic.twitter.com/s73vVzW2CK — David Vance (@DVATW) February 22, 2023

Η αμερικανική πρεσβεία στο Λονδίνο σε ανάρτησή της στα social media αναφέρει πως η λειτουργία της έχει πλέον αποκατασταθεί, καθώς σήμανε λήξη συναγερμού. "Επαναλαμβάνεται η φυσιολογική λειτουργία της πρεσβείας των ΗΠΑ. Οι τοπικές αρχές ερεύνησαν και απομάκρυναν ύποπτο πακέτο έξω από την πρεσβεία", αναφέρει χαρακτηριστηκά η αμερικανική πρεσβεία στο Λονδίνο στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter.

The US Embassy is back to normal business operations. Local authorities investigated and cleared a suspicious package outside the Embassy. Thanks to @metpoliceuk for your swift action, and thanks to all visitors for your cooperation and patience at this time. — U.S. Embassy London (@USAinUK) February 22, 2023





