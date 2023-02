Αθλητικά

ΠΣΑΤ: Βραβεύθηκε η “ενδεκάδα” του ΑΝΤ1 για το Μουντιάλ 2022 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ειδικό βραβείο έλαβε και Λίτσα Ιωάννου για το ρεπορτάζ της για τον αετό στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ.

Την τιμητική του είχε ο ΑΝΤ1, στα ετήσια βραβεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, στους αθλητικούς συντάκτες.

Βραβεύθηκε η 11αδα του ομίλου ΑΝΤ1 που ανέλαβε τις περιγραφές των αγώνων και τις παρουσιάσεις των εκπομπών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ: Αλέξης Σπυρόπουλος, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Δημοσθένης Γεωργακόπουλος, Μανώλης Μανής, Στέφανος Αβραμίδης, Βασίλης Σαμπράκος, Μιχάλης Τσόχος, Σωτήρης Κωσταβάρας, Κώστας Ψάρρας, Έλενα Παπαδοπούλου και ο διεθνής ποδοσφαιριστής, πρωταθλητής Ευρώπης του 2004 Στέλιος Γιαννακόπουλος.

Στα 25α Δημοσιογραφικά Βραβεία του ΠΣΑΤ για το 2022 βραβεύτηκε και το ρεπορτάζ της Λίτσας Ιωάννου για τον αετό στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 20 Αυγούστου.

Η φετινή εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στη μνήμη της αθλητικής δημοσιογράφου Γεωργίας Παπαδοπούλου, η οποία «έφυγε» πρόωρα από τη ζωή μετά από άνιση μάχη με την λευχαιμία.

Παράλληλα έστειλε κι ένα ισχυρό κοινωνικό μήνυμα, «Γίνε Εθελοντής Δότης Μυελού των Οστών» και αυτός που θα σώσεις μια ζωή μέσω μιας πολύ απλής και σύντομης διαδικασίας.

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλάθι της Σαρακοστής” - “Καλάθι του Νοικοκυριού”: Τα νέα είδη και οι αλλαγές στις τιμές

Δίκη Πισπιρίγκου: μήνυση στον Μάνο Δασκαλάκη για ψευδή κατάθεση

“The 2Night Show” - Μακρυπούλια: η “συγγνώμη”, η εξαφάνιση, ο Μουτσινάς και το συμβόλαιο