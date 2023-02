Οικονομία

Επεισόδια με δακρυγόνα στο Υπουργείο Εργασίας (εικόνες)

Ένταση και χημικά έξω από το Υπουργείο Εργασίας, όπου διαδήλωναν στελέχη του ΠΑΜΕ

Επεισόδια με χημικά και ένταση σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης, έξω από το υπουργείο Εργασίας, όπου συγκεντρώθηκαν εργαζόμενοι του Συνδικάτου Επισιτισμού – Τουρισμού – Ξενοδοχείων Αττικής.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων έγινε ρίψη δακρυγόνων και χημικών, ενώ το ΠΑΜΕ καταγγέλλει ότι τα ΜΑΤ έκαναν χρήση των γκλοπ τους στην συγκέντρωση του Συνδικάτου.

Παράλληλα, το ΠΑΜΕ δημοσίευσε στα social media φωτογραφία ενός τραυματισμένου στο κεφάλι εργαζόμενου.

Επίθεση των ΜΑΤ στην συγκέντρωση εργαζομένων του Επισιτισμού Τουρισμού στο υπ.Εργασίας pic.twitter.com/tYNHFXg2JH — Π.Α.ΜΕ (@PAMEhellas) February 22, 2023

Οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό διεκδικούν Συλλογικές Συμβάσεις με υποχρεωτική εφαρμογή και επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους του κλάδου.

Οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό παλέυουν για Συλλογικές Συμβάσεις με υποχρεωτική εφαρμογή και επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους του κλάδου pic.twitter.com/zgxunXqlqj

