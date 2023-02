Πολιτική

Τασούλας: Καταγγελία για απάτη με “μοίρασμα ρουσφετιών” και βουλευτές που… τσίμπησαν

Πως μέσω μιας επιστολής, βουλευτές καλούνταν να "μοιραστούν"... ρουσφέτια. Τι είπε ο Πρόεδρος της Βουλής για συναδέλφους του που τον προσέγγισαν, απαντώντας θετικά.

Χρησιμοποιώντας το όνομα του Κώστα Τασούλα ως υπογράφων επιστολής, άγνωστος έστησε "απάτη" καλώντας βουλευτές για να... μοιραστούν χρήματα από "ρουσφέτια".

Βουλευτές από όλα τα κόμματα έλαβαν πλαστή επιστολή δήθεν από τον Κώστα Τασούλα στην οποία ανέφερε ότι του περισσεψαν λεφτά από τα…ρουσφέτια που έχει κάνει στον νομό του και τους καλούσε να καταθέσουν προτάσεις εντός 10 ημερών για να πάρουν χρήματα για εξωραϊστικους και πολιτιστικούς συλλόγους.

Ο κ. Τασούλας είπε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες πως ήδη τρεις βουλευτές (!) από διαφορετικά κόμματα τον προσέγγισαν μόλις έλαβαν την επιστολή.

Σημειωτέον, πως οι βουλευτές έλαβαν την επιστολή ταχυδρομικώς με γραμματόσημο.

