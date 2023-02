Κοινωνία

Νέα Ιωνία: 37χρονος υδραυλικός ο νεκρός από τους πυροβολισμούς (εικόνες)

Το θύμα, φαίνεται να μην είχε καμία σχέση με τη συμπλοκή. Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών πραγματοποιούν οι Αρχές.

Ένας άνδρας 37 ετών, είναι το θύμα των πυροβολισμών σε καφέ - μπαρ στη Νέα Ιωνία το βράδυ της Τρίτης.

Ο άτυχος άνδρας, υδραυλικός στο επάγγελμα φαίνεται να βρισκόταν στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή και αυτό του στοίχισε τη ζωή.

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης όταν μια παρέα αλλοδαπών κάθισε σε ένα από τα τραπέζια της καφετέριας και ξεκίνησαν να καυγαδίζουν μεταξύ τους. Τότε κάποιος από τους άνδρες έβγαλε όπλο και άρχισε να πυροβολεί.

Από την πρώτη στιγμή είχε γίνει γνωστό, ότι ο νεκρός άνδρας, αλβανικής καταγωγής, δεν είχε καμία σχέση με την παρέα που άρχισε να πυροβολεί μέσα στην καφετέρια. Ο άτυχος 37χρονος είχε πάει στο μαγαζί για να παρακολουθήσει έναν αγώνα ποδοσφαίρου δέχτηκε την "αδέσποτη" σφαίρα. Ο άνδρας, σοβαρά τραυματισμένος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και κατέληξε.

Οι Αρχές, πραγματοποιούν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και το μεσημέρι της Τετάρτης, εντοπίστηκε όχημα το οποίο φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της μαφιόζικης συμπλοκής στη Νέα Ιωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα βρίσκεται στην περιοχή του Γκύζη και εξετάζεται εξονυχιστικά από τις αστυνομικές Αρχές για το εάν είναι αυτό με το οποίο διέφυγαν οι δράστες από το σημείο της συμπλοκής στη Νέα Ιωνία.

