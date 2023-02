Κοινωνία

Αττική: Πουλούσαν “μαϊμού” προϊόντα μέσω διαδικτύου με κέρδη “μαμούθ” (εικόνες)

Τι βρέθηκε στην κατοχή των μελών της εγκληματικής οργάνωσης μετά από την έρευνα της αστυνομίας.

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εισήγαγε και διακινούσε απομιμητικά προϊόντα μέσω διαδικτύου. Συνελήφθησαν 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης

Η συνολική αξία των απομιμητικών προϊόντων που διακινήθηκαν υπερβαίνει τα 18 εκατομμύρια ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, που δραστηριοποιούταν στην εισαγωγή και διακίνηση στη χώρα μας, απομιμητικών προϊόντων, μέσω ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα - κατά περίπτωση - αδικήματα, της εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφίας, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα σήματα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση, τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2020, εμπορευόταν απομιμητικά είδη μέσω ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για την απόκρυψη των δραστηριοτήτων τους διαχειρίζονταν «εικονικές» εταιρείες. Τα χρήματα από τις πωλήσεις πιστώνονταν σε εταιρεία ταχυμεταφορών που διαχειριζόταν η οργάνωση και στη συνέχεια προέβαιναν στην ανάληψή τους.

Για να πετύχουν το σκοπό τους, διαφήμιζαν τα «επώνυμα» είδη ένδυσης και υπόδησης, μέσω του διαδικτύου, σε τιμές ευκαιρίας με υποτιθέμενες εκπτώσεις – προσφορές έως και 90%.

Οι παραγγελίες αποστέλονταν στους πελάτες μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, χωρίς να εκδίδονται φορολογικά παραστατικά, ενώ ως αποστολείς αναγράφονταν ανύπαρκτες εταιρείες και προφίλ μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Για την αποθήκευση των απομιμητικών προϊόντων χρησιμοποιούσαν αποθήκες σε περιοχές της Αττικής, ενώ για τη μεταφορά τους χρησιμοποιούσαν είτε οχήματα της εταιρείας ταχυμεταφορών είτε τα προσωπικά τους.

Από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν ιστότοπο και τουλάχιστον 13 προφίλ μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων διακινήθηκαν συνολικά πάνω από 364.000 αποστολές εμπορευμάτων, η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό του 18.429.000 ευρώ.

Η αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, που έλαβε χώρα την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, και έπειτα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, εταιρείες ταχυμεταφορών, αποθήκες, λογιστικά γραφεία και οχήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 3.603 απομιμητικά είδη ένδυσης και υπόδησης

• 335 δέματα με εμπορεύματα,

• αυτοκίνητο,

• 14 κινητά τηλέφωνα,

• 11.837 ευρώ,

• 4 τραπεζικές κάρτες και βιβλιάριο τραπεζικού λογαριασμού και

• πλήθος αποδεικτικών αποστολών πακέτων (vouchers), διάφορα έγγραφα και σημειώσεις.

Τα κατασχεμένα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ το χρηματικό ποσό θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Παράλληλα, το κατασχεθέν όχημα θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών και τα εμπορεύματα που κατασχέθηκαν καταστράφηκαν σε ειδικό κάδο απορριμμάτων.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

