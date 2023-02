Κοινωνία

Νέα Ιωνία: Ο ιδιοκτήτης της καφετέριας είναι ο πατέρας του 16χρονου που μαχαίρωσαν στα Πατήσια

Νέα στοιχεία έρχονται στο "φως" για την ένοπλη επίθεση σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης, σε καφέ-μπαρ της Νέας Ιωνίας, ιδιοκτησίας ενός άνδρα από την Συρία.

Οι πυροβολισμο ί είχαν ως αποτέλεσμα ένα άτομο να χάσει τη ζωή του, μετά από την μεταφορά του στο νοσοκομείο, εξαιτίας του τραυματισμού του από τα πυρά που δέχτηκε.

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στις 23:54 της Τρίτης στη συμβολή των οδών Ρόδων και Κασταμονής.

Το θύμα δέχτηκε καταιγισμό πυροβολισμών, ενώ βρισκόταν μέσα σε μαγαζί που προσφέρει ναργιλέδες και σωριάστηκε στο έδαφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της καφετέριας, όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 37χρονος, είναι ο πατέρας του 16χρονου, τον οποίο μαχαίρωσαν τέσσερα άτομα στα Πατήσια για να του κλέψουν το κινητό.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Δευτέρας (20.02.2023), όταν ο 16χρονος είχε βγει βόλτα με έναν φίλο του.

Τα τέσσερα άτομα τους εγκλώβισαν και απαίτησαν από τον 16χρονο να δώσει το κινητό του. Όταν εκείνος αντιστάθηκε, οι δράστες τον μαχαίρωσαν σε στήθος, μηρό και πλάτη. Το παιδί ζήτησε βοήθεια από τους περαστικούς και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Παίδων”, όπου χειρουργήθηκε.

