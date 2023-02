Πολιτική

Μενέντεζ: Επικίνδυνοι ηγέτες ο Ερντογάν και ο Πούτιν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της Γερουσίας των ΗΠΑ, για την “πολλά υποσχόμενη Ανατολική Μεσόγειο” και τις προκλήσεις από τους “επικίνδυνους ηγέτες σε Τουρκία και Ρωσία”.

«Η Ανατολική Μεσόγειος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις στο σημερινό μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο. Από την απειλή της κλιματικής αλλαγής και την ανάγκη για ενεργειακή ασφάλεια έως τους επικίνδυνους ηγέτες στη γειτονική Τουρκία ή τη Ρωσία. Αλλά η Ανατολική Μεσόγειος είναι επίσης μια πολλά υποσχόμενη περιοχή», τόνισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της αμερικανικής Γερουσίας Ρόμπερτ (Μπομπ) Μενέντεζ, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που προβλήθηκε στο 1ο Φόρουμ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (1st East Macedonia & Thrace Forum), που διοργανώνει στην Αλεξανδρούπολη το Ολυμπία Φόρουμ (Olympia Forum), εξετάζοντας τον ρόλο της περιοχής στην αναβάθμιση του γεωπολιτικού αποτυπώματος της Ελλάδας.

Ο κ. Μενέντεζ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή πολλών διακεκριμένων ακαδημαϊκών, στοχαστών και επιχειρηματικών ηγετών στο φόρουμ που διεξάγεται στην πρωτεύουσα του Έβρου, υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο της Αλεξανδρούπολης, που λειτουργεί -όπως υπογράμμισε- «ως σημαντικός αμυντικός κόμβος των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και τώρα μετατρέπεται, επίσης, σε ενεργειακό κόμβο με μια νέα εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου».

«Η προθυμία της Ελλάδας να δώσει το παράδειγμα σε ό,τι αφορά την ενέργεια δεν αποτελεί απλώς τον ορισμό της ηθικής ηγεσίας. Είναι απολύτως λογική οικονομικά», σημείωσε ο Αμερικανός γερουσιαστής και πρόσθεσε: «Οι ελληνικές καινοτομίες στην ηλιακή και την αιολική ενέργεια εδραιώνουν την ηγεσία σας σ’ αυτόν τον χώρο, χαρίζοντας μεγαλύτερες οικονομικές ευκαιρίες στους ανθρώπους σας σε μακρύ χρονικό ορίζοντα στο μέλλον. Η χώρα σας δείχνει στον κόσμο πώς η υιοθέτηση της καθαρής ενέργειας σας βάζει στην αιχμή της καινοτομίας. Αλλά υπάρχουν ακόμα περισσότερα που πρέπει να γίνουν».





Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της αμερικανικής Γερουσίας δήλωσε υπερήφανος που υπήρξε επί μακρόν υπέρμαχος της σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ. «Ως γιος προσφύγων ο ίδιος, που ήρθαν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής, έχω μια βαθιά εκτίμηση για την ελληνοαμερικανική κοινότητα, τα απίστευτα επιτεύγματα και τη συνεισφορά της. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τόσο μεγάλο μέρος της νομοθεσίας που εισηγήθηκα και ψήφισα στη θητεία μου στο Κογκρέσο, έχει επικεντρωθεί στην ενίσχυση του δεσμού μεταξύ των δύο εθνών μας», σημείωσε ο κ. Μενέντεζ, φέρνοντας ως παράδειγμα το νομοσχέδιο «Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act», που επιτρέπει την ανάδυση ενός νέου ενεργειακού κέντρου, το οποίο θα δώσει ώθηση στην πορεία της περιοχής προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και το νομοσχέδιο για την Ελληνο-Αμερικανική Αμυντική και Διακοινοβουλευτική Εταιρική Σχέση (US-Greece Defense and Interparliamentary Partnership Act), «που βοηθά στην επέκταση μιας ήδη ισχυρής συμμαχίας».

Ο Αμερικανός γερουσιαστής ανέφερε ακόμα πως έχει μιλήσει με την υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Τζένιφερ Γκράνχολμ για συγκεκριμένα σχέδια που θα συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση και δεσμεύτηκε πως θα συνεχίσει να ασκεί πίεση ώστε να διασφαλίσει πως υπάρχουν σχέδια σε εφαρμογή, «προσπάθειες που θα ωφελήσουν την ασφάλεια καθιστώντας την περιοχή λιγότερο εξαρτημένη από ορυκτά καύσιμα από τη Ρωσία και άλλα απολυταρχικά καθεστώτα».

«Ας συνεχίσουμε λοιπόν να χτίζουμε πάνω σε όσα έχουμε ήδη μαζί πετύχει», υπογράμμισε, χαιρετίζοντας τις κοινές προσπάθειες «να φέρουμε μεγαλύτερη ασφάλεια και ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Ιωνία: 37χρονος υδραυλικός ο νεκρός από τους πυροβολισμούς (εικόνες)

Τασούλας: Καταγγελία για απάτη με “μοίρασμα ρουσφετιών” και βουλευτές που… τσίμπησαν

“The 2Night Show” - Μακρυπούλια: η “συγγνώμη”, η εξαφάνιση, ο Μουτσινάς και το συμβόλαιο