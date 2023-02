Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία: Διακοπή προγράμματος σε τηλεοπτικά κανάλια που επέκριναν την αντίδραση του Ερντογάν

Το Ανώτατο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο της Τουρκίας (RTUK) επέβαλε πρόστιμα σε τρία τηλεοπτικά κανάλια τα οποία επέκριναν την κυβέρνηση για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την καταστροφή από τους σεισμούς που έπληξαν τη χώρα στις 6 Φεβρουαρίου.

Τα κανάλια Halk TV, Tele 1 και Fox TV καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο ενώ τους επιβλήθηκε και διακοπή μετάδοσης προγράμματος για «τις πληροφορίες και τα σχόλια που μετέδωσαν για τον σεισμο» ανακοίνωσε ο Ιλχάν Ταστζί, μέλος του RTUK που προέρχεται από την αντιπολίτευση. Τα δύο πρώτα κανάλια θα πληρώσουν πρόστιμο ίσο με το 5% του κύκλου εργασιών τους για τον Ιανουάριο ενώ επί πέντε ημέρες τους απαγορεύεται να μεταδίδουν μία από τις καθημερινές εκπομπές τους. Το Halk TV και το Fox TV θα πληρώσουν επίσης πρόστιμο ίσο με το 3% του κύκλου εργασιών τους για τον Ιανουάριο.

Και τα τρία κανάλια τηρούν επικριτική στάση απέναντι στην κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το Halk TV πρόσκειται στο μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, το CHP.

«Για άλλη μία φορά, το RTUK δεν μας ξαφνιάζει με τις κυρώσεις του. Εκείνοι που ανήλθαν στην εξουσία επικρίνοντας την καταστολή, τώρα τα απαγορεύουν όλα και περιμένουν να τους υπακούμε (…) Το Halk TV θα συνεχίσει να ενημερώνει και η Τουρκία δεν θα μείνει χωρίς ειδήσεις», έγραψε στο Twitter ο Τζαφέρ Μαχίρογλου, ο επικεφαλής του Halk TV.

«Ενεργώντας σαν να ήταν επιτροπή λογοκρισίας, το RTUK δεν θα καταφέρει να κρύψει την αλήθεια επιβάλλοντας κυρώσεις στα κανάλια που μεταδίδουν τα δεινά του πληθυσμού στις περιοχές που έπληξε ο σεισμός. Το RUTK διαπράττει έγκλημα, αγνοώντας το δικαίωμα του πληθυσμού στην πληροφόρηση» αντέδρασε ο πρόεδρος της Ένωσης Δημοσιογράφων της Τουρκίας, ο Ναζμί Μπιλγκίν.

Η τουρκική κυβέρνηση επικρίνεται δριμύτατα από την αντιπολίτευση και τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης επειδή καθυστέρησε να αντιδράσει κατά τις πρώτες ώρες μετά τον σεισμό των 7,8 βαθμών. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παραδέχτηκε την περασμένη εβδομάδα ότι παρουσιάστηκαν προβλήματα στην οργάνωση των προσπαθειών διάσωσης, επιμένοντας όμως ότι το μέγεθος της καταστροφής ήταν τεράστιο.

«Η ανικανότητά τους στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες συμπατριώτες μας», είπε ο επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

