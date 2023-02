Κοινωνία

Κοκαΐνη σε λούτρινα διακινούσαν φοιτήτριες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέσω ταχυδρομείου έστελναν τα ναρκωτικά δύο φοιτήτριες. Οι ποινές που αντιμετώπισαν.

Δύο φοιτήτριες βρέθηκαν αντιμέτωπες με τη Δικαιοσύνη, καθώς κατηγορήθηκαν ότι από κοινού με έναν 35χρονο, φίλο της πρώτης, διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες μέσα σε λούτρινα κουκλάκια τα οποία ταχυδρομούσαν σε δέματα ή φακέλους προς την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η πρώτη αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών, ενώ η δεύτερη καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 ετών. Ο τρίτος κατηγορούμενος που φέρεται να είχε «πρωταγωνιστικό» ρόλο στην υπόθεση καταδικάστηκε σε κάθειρξη 8 ετών και επιπλέον χρηματική ποινή ύψους 30.000 ευρώ, με το Δικαστήριο να του «δείχνει» το δρόμο προς τις φυλακές.

Οι διακινηθείσες ναρκωτικές ουσίες, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αφορούσαν 181 γραμμάρια κοκαΐνης, 200 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και ποσότητες μεθαμφεταμίνης. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε πέρσι τον Μάρτιο, όταν εντοπίστηκαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης δύο ταχυδρομικά δέματα με λούτρινα κουκλάκια, στο εσωτερικό των οποίων «έκρυβαν» ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης.

Ακολούθησαν έρευνες σε υποκαταστήματα εταιριών αποστολής δεμάτων όπου εντοπίστηκαν επιπλέον δέματα και φάκελοι με ναρκωτικές ουσίες και επρόκειτο να αποσταλούν μεταξύ άλλων σε ευρωπαϊκές χώρες (Δανία, Γερμανία κ.ά.).

Ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, όπου εκδικάστηκε η υπόθεση, η κατηγορούμενη που τιμωρήθηκε με την ποινή των 4 ετών φυλάκισης (αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικό όρο ενόψει του Εφετείου) έκανε λόγο για «αφέλεια», τονίζοντας ότι έκανε λάθος. Ανέφερε ότι γνώρισε τον συγκατηγορούμενο μέσω facebook και ανέπτυξαν φιλική σχέση, ενώ παραδέχθηκε ότι ως αντάλλαγμα εισέπραττε ένα «χαρτζιλίκι» με το οποίο κάλυπτε τα προσωπικά της έξοδα.

Η νεαρή που αθωώθηκε και σύμφωνα με το κατηγορητήριο αγόραζε τα κουκλάκια, επισήμανε ότι δεν γνώριζε το ακριβές περιεχόμενο των πακέτων. Να κριθεί ως τοξικοεξαρτημένος ζήτησε ο βασικός κατηγορούμενος, αλλά το αίτημά του απορρίφθηκε από το Δικαστήριο.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπαράκ Ομπάμα: Στην Αθήνα επιστρέφει ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ

Δίκη Πισπιρίγκου: μήνυση στον Μάνο Δασκαλάκη για ψευδή κατάθεση

“The 2Night Show” - Μακρυπούλια: η “συγγνώμη”, η εξαφάνιση, ο Μουτσινάς και το συμβόλαιο