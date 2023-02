Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία τον Ιούνιο

Χωρίς αναβολή φαίνεται πως θα γίνουν οι εκλογές στην Τουρκία, όπως επιβεβαιώνουν Τούρκοι αξιωματούχοι.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσανατολίζεται σε διεξαγωγή των τουρκικών εκλογών τον Ιούνιο, όπως ήταν προγραμματισμένο, καθώς οι σκέψεις περί αναβολής τους λόγω του καταστροφικού σεισμού της 6ης Φεβρουαρίου αρχίζουν να απομακρύνονται, ανέφεραν σήμερα τρεις αξιωματούχοι στο Reuters.

Τον περασμένο μήνα, ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος επιδιώκει να επεκτείνει τη διακυβέρνησή του σε μια τρίτη δεκαετία, είχε αναγγείλει την πρόωρη διεξαγωγή των προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών τον Μάιο.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι εκλογές αυτές θα είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία του Ερντογάν για να παραμείνει στην εξουσία, μετά από δύο δεκαετίες στην ηγεσία της χώρας.

Μέρες μετά τον σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου, που σκότωσε περισσότερους από 42.000 ανθρώπους στην Τουρκία, ένας αξιωματούχος τόνισε ότι η καταστροφή αυτή έθετε «σοβαρές δυσκολίες» για την έγκαιρη διεξαγωγή των εκλογών. Τώρα, όσοι βρίσκονται κοντά στον Τούρκο πρόεδρο αναφέρουν ότι η κυβέρνηση στρέφεται κατά της ιδέας αναβολής.

«Είναι πολύ πιθανό να επιτευχθεί μια συμφωνία για τη διεξαγωγή των εκλογών στις 18 Ιουνίου», σημείωσε ένας κυβερνητικός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι ο Ερντογάν και ο εθνικιστής σύμμαχός του, Ντεβλέτ Μπαχτσελί θα συναντηθούν για να καταλήξουν σε μια τελική απόφαση.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι χάνει έδαφος η ιδέα αναβολής των εκλογών, λόγω της εικόνας που θα δινόταν ότι η κυβέρνηση αποφεύγει τις εκλογές, λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική απάντηση της αντιπολίτευσης σε μια πρόταση για αναβολή και σε νομικά ζητήματα που σχετίζονται με το Σύνταγμα.

Ο ίδιος και οι άλλοι αξιωματούχοι μίλησαν στο Reuters υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, καθώς δεν έχουν εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημόσια για το θέμα. Η τουρκική προεδρία και το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης AKP του Ερντογάν δεν απάντησαν σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με την ημερομηνία των εκλογών.

Πριν από την καταστροφή του σεισμού, η δημοτικότητα του Ερντογάν είχε διαβρωθεί από το αυξανόμενο κόστος ζωής και την πτώση της λίρας. Έκτοτε έχει αντιμετωπίσει ένα κύμα κριτικής για την ανταπόκριση της κυβέρνησής του στον πιο φονικό σεισμό στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Η Τουρκία ξεκίνησε σήμερα ένα προσωρινό πρόγραμμα στήριξης μισθών και απαγόρευσε τις απολύσεις σε 10 πόλεις για να προστατεύσει εργαζόμενους και επιχειρήσεις από τις οικονομικές επιπτώσεις του σεισμού.

Ο κυβερνητικός αξιωματούχος είπε ότι η επιλογή για εκλογές τον Μάιο, όπως είχε σχεδιάσει προηγουμένως ο Ερντογάν, θα δώσει λίγο χρόνο στις εκλογικές αρχές να προετοιμαστούν και να κάνουν υλικοτεχνικές ρυθμίσεις ώστε να ψηφίσουν πολίτες στις πληγείσες επαρχίες του σεισμού, όπου ζουν περίπου 13 εκατομμύρια άνθρωποι.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του AKP τόνισε επίσης ότι το σενάριο που επικρατεί είναι οι εκλογές να διεξαχθούν στις 18 Ιουνίου.

«Ο Ερντογάν και ο Μπαχτσελί θα συζητήσουν το θέμα και θα πάρουν μια τελική απόφαση, αλλά αυτή τη στιγμή η 14η Μαΐου φαντάζει μια ημερομηνία πολύ νωρίς και και οι δύο ηγέτες θα συμφωνήσουν για τις 18 Ιουνίου», είπε.

Ένας άλλος ανώτερος Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι η ιδέα της αναβολής των εκλογών έχει εγκαταλειφθεί.

«Αν επρόκειτο να υπάρξει μια καθυστέρηση, θα χρειαζόταν μια καθυστέρηση ενός έτους για να έχει νόημα. Αυτό δεν αρέσει καθόλου στο κοινό. Εν μέρει για αυτόν τον λόγο, η 18η Ιουνίου θεωρείται ως η επικρατέστερη ημερομηνία αυτή τη στιγμή».





