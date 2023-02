Life

“Παγιδευμένοι”: Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου στο ρόλο της Αγγελικής Ρούσσου (εικόνες)

Απρόσμενα γεγονότα, ανατρεπτικές εξελίξεις, αλλά και ένα νέο πρόσωπο έρχεται για να γράψει, με καταλυτικό τρόπο, το δικό του κεφάλαιο στην καθηλωτική ιστορία των «Παγιδευμένων».





Ποια είναι;

Από πού έρχεται;

Τι κρύβει;

Η δυναμική Εισαγγελέας Αγγελική Ρούσσου μετατίθεται από τη Θεσσαλονίκη, στην Εισαγγελία του Πειραιά. Οξυδερκής, ικανή και πιστή στο καθήκον, πατάει γερά στα πόδια της και δεν σταματάει μπροστά σε κανένα εμπόδιο.

Κάτω, όμως, από τον ισχυρό και ανεξάρτητο χαρακτήρα της, κρύβεται μία μεγάλη πληγή του παρελθόντος, που ακόμα αιμορραγεί.

Η παρουσία της Αγγελικής Ρούσσου θα είναι καθοριστική για όλους και θα δώσει μια άλλη τροπή στις εξελίξεις.

Η απάντηση στο ερώτημα γιατί ήρθε στην Εισαγγελία του Πειραιά δεν είναι ξεκάθαρη, ωστόσο όλα δείχνουν πως έχει έρθει για να δυσκολέψει το έργο του Σταύρου Μαυρίδη. Η ανάμειξή της στις δικές του υποθέσεις, δημιουργεί προβλήματα στη συνεργασία τους και δυνατούς τριγμούς στη μεταξύ τους σχέση. Μια σχέση που φαίνεται να είναι ανταγωνιστική. Είναι, όμως; Ή μήπως αυτός ο ανταγωνισμός είναι απλά μια… οφθαλμαπάτη;

Τον ρόλο της Αγγελικής Ρούσσου θα ενσαρκώσει η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή η Ταμίλλα Κουλίεβα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

