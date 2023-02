Αθλητικά

Τένις: Ο Τσιτσιπάς απέσυρε τη συμμετοχή του από το τουρνουά του Ακαπούλκο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προτίμησε να μη ρισκάρει άλλο και πήρε την απόφαση να μην ταξιδέψει στο Μεξικό για το "Abierto Mexicano".



Με μία μακροσκελή ανάρτηση που ανέβασε το απόγευμα της Τετάρτης (22/02) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέσυρε τη συμμετοχή του από το 500άρι τουρνουά του Ακαπούλκο, που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα, λόγω προβλήματος τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί στον ώμο!

Ο 24χρονος Έλληνας αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη διάρκεια του Australian Open, ωστόσο, συνέχισε στο τουρνουά έως το τέλος, ενώ αγωνίστηκε πρόσφατα και στο τουρνουά του Ρότερνταμ, όπου αποκλείστηκε νωρίς από τον Γιανίκ Σίνερ.

Προτίμησε, όμως, να μη ρισκάρει άλλο και πήρε την απόφαση να μην ταξιδέψει στο Μεξικό για το "Abierto Mexicano". Με δεδομένο ότι ακολουθούν στις ΗΠΑ τα δύο πρώτα Masters της σεζόν, σε Καλιφόρνια και Μαϊάμι, είναι ακόμη άγνωστο εάν θα προλάβει να είναι έτοιμος.

Στην ανάρτησή του το νο3 της παγκόσμιας κατάταξης αναφέρει:

«Προς τους φιλάθλους και τους υποστηρικτές μου,

Με μεγάλη μου απογοήτευση, αναγκάζομαι να ανακοινώσω την απόσυρσή μου από το φετινό Abierto Mexicano, εξαιτίας προβλήματος τραυματισμού στον ώμο μου, που αποκόμισα από το Αυστραλιανό Όπεν. Το Μεξικό είναι ένας από τους αγαπημένους μου προορισμούς στον κόσμο και πάντα θέλω να εκμεταλλεύομαι την ευκαιρία να αγωνίζομαι σε αυτό το μεγαλοπρεπές τουρνουά. Είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη που έχω λάβει από τους φίλους του τένις και τους υποστηρικτές μου στο Μεξικό, τα τελευταία δυο χρόνια. Η αμέριστη υποστήριξή σας, είναι μια καταπληκτική πηγή έμπνευσης και κινήτρου για εμένα και είμαι ευγνώμων για όλη την ενθάρρυνση και την καλοσύνη που μου έχετε δείξει. Αν και το πισωγύρισμα είναι απογοητευτικό, επιλέγω να κρατήσω μόνο τα θετικά από αυτό. Θα χρησιμοποιήσω το επόμενο χρονικό διάστημα για να ξεκουραστώ, να αποθεραπευτώ και να επιστρέψω δυνατότερος από ποτέ. Θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά και να προσπαθώ να φτάσω τους στόχους μου και είμαι σίγουρος πως θα έχω πολλές περισσότερες ευκαιρίες στο μέλλον, για να αγωνιστώ στο Μεξικό. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους αθλητές που θα λάβουν μέρος στο φετινό Abierto Mexicano, καλή επιτυχία. Ξέρω ότι θα δημιουργήσουν ένα φοβερό σόου για τους φιλάθλους και θα τους υποστηρίζω από μακριά. Σας ευχαριστώ ξανά, για την υποστήριξη και την κατανόησή σας. Ήδη, περιμένω πως και πως να επιστρέψω σύντομα στο Μεξικό και να αγωνιστώ ξανά, μπροστά στους καλύτερους φιλάθλους του κόσμου.

Με εκτίμηση, Στέφανος».

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλάθι του Νοικοκυριού” - Βαρβάκειος: Σε πιλοτική εφαρμογή για όλη τη Σαρακοστή

Εύβοια: παιδί παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο του πατέρα του

Θεσσαλονίκη: Έπαθε ανακοπή πάνω σε μοτοσικλέτα