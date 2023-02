Υγεία - Περιβάλλον

Λάρισα: Γιατροί σε δίκη για θάνατο ασθενή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επτά γιατροί στο εδώλιο για το θάνατο ασθενή στο Νοσοκομείο Λάρισας.

Δεκέμβριος του 2018. Δύο μέρες μετά τα Χριστούγεννα, τίποτα δεν προμήνυε τον «Γολγοθά» που θα περνούσε μια οικογένεια στη Λάρισα όταν ο γιος τους αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην κοιλιακή χώρα.

Ο άνδρας που εργαζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας στη Λάρισα και ήταν έτοιμος να παντρευτεί, μετέβη με την οικογένεια του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (ΠΓΝΛ) αργά το πρωί της 27ης Δεκεμβρίου και θα έμπαινε για χειρουργείο σχεδόν μία ώρα πριν τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας. Όμως η εγχείρηση δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Ο ασθενής υπέστη ανακοπή και απεβίωσε σε ηλικία 51 ετών.

Για το θάνατό του κάθισαν σήμερα στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, εφτά γιατροί, εργαζόμενοι τότε σε διάφορα τμήματα του ΠΓΝΛ. Συγκεκριμένα, στο χειρουργικό τμήμα, στο ογκολογικό, στα ΤΕΠ και στο τμήμα διαλογής.

Και οι εφτά βρέθηκαν κατηγορούμενοι για την πράξη της ανθρωποκτονίας από συγκλίνουσα αμέλεια και από υπόχρεους καθώς σύμφωνα και με όσα αναφέρει το κατηγορητήριο δεν διέγνωσαν σωστά και εγκαίρως το πρόβλημα του 51χρονου έτσι ώστε να εισέλθει στο χειρουργείο πριν να είναι πλέον αργά. Επίσης τονίζεται ότι δεν εκτίμησαν το γεγονός πως ο 51χρονος ήταν καρκινοπαθής έτσι ώστε να υπάρξει άμεση μέριμνα για την αντιμετώπιση του προβλήματός του.

Στο κατηγορητήριο αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι οι γιατροί «δεν μερίμνησαν για οποιοδήποτε χειρουργικό χειρισμό, δεν προέβησαν στην έγκαιρη αντιμετώπιση και στον ενδεδειγμένο και στον ενδελεχή κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο» και πως «αν είχε προηγηθεί νωρίτερα η αξονική τομογραφία κοιλίας (CT) θα είχε διαγνωστεί σε σύντομο χρόνο η κλινική υποψία της οξείας κοιλίας και συγκεκριμένα η περιτονίτιδα… δεν ελήφθη σωστό ιστορικό, δεν έλαβαν χώρα οι δέουσες κλινοεργαστηριακές εξετάσεις».

Ειδήσεις σήμερα:

Κούγιας: Ο Μπιμπίλας είναι ιέρεια του #MeToo - Ο Λαζόπουλος θα έχει πρόβλημα, αν δεν…

“Πρόσωπο με πρόσωπο”: Πρεμιέρα της εκπομπής με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Κύπρος: Oμοφοβική επίθεση σε πανεπιστήμιο (εικόνες)

Στο κατηγορητήριο γίνεται λόγος για «αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διάγνωση και στη διεκπεραίωση του περιστατικού» με αποτέλεσμα ο 51χρονος να «καταλήξει στις 22.50 κατά την αρχική διαδικασία αναισθησίας πριν λάβει οποιοδήποτε χειρουργικό χειρισμό, οφειλούμενο στο ότι κλινικά κυριαρχούσε σ’ αυτόν η περιτονίτιδα, μη διαγνωσθείσα από τους κατηγορούμενους, εξαιτίας της οποίας και μόνο επήλθε αμέσως ο θάνατος του».

Για το θάνατο του 51χρονου, οι γιατροί ενημέρωσαν πρώτα τη μητέρα του η οποία ήταν στο πλευρό του από τη πρώτη στιγμή που αυτός εισήλθε στο νοσοκομείο.

Το χρονικό

«Ήταν τα πιο όμορφα Χριστούγεννα». Έτσι ξεκίνησε την κατάθεση της η μητέρα του 51χρονου η οποία ανέφερε πως όλα ήταν φυσιολογικά με τον γιο της κατά το προηγούμενο διάστημα των εορτών όταν ξαφνικά την ενημέρωσε γύρω στις 10 το πρωί της 27ης Δεκεμβρίου πως ένιωθε ενοχλήσεις στην κοιλιά.

Στη συνέχεια τον συνόδεψε στο ΠΓΝΛ όπου εισήχθη πρώτα στο τμήμα διαλογής και μετά από περίπου μια ώρα στα ΤΕΠ. Μετά από τρείς ώρες, περίπου στις 3.15 μ.μ – όπως κατέθεσε η γυναίκα- εισήχθη στην Ογκολογική και πέντε ώρες μετά, περίπου στις 8.15 μ.μ. ένας από τους κατηγορούμενους χειρούργους γιατρούς την ενημέρωσε πως ο γιος της είναι σε άσχημη κατάσταση και θα πρέπει να χειρουργηθεί. Ο 51χρονος πέρασε την πόρτα του χειρουργείου λίγα λεπτά μετά τις 10.30 μ.μ.

«Εδώ είμαστε όλοι και θα σε περιμένουμε» ήταν τα λόγια της μητέρας στον γιο της πριν μπει στο χειρουργείο. Στις 10.55 οι πόρτες του χειρουργείου ανοίγουν ξανά και οι γιατροί την ενημέρωσαν πως ο γιος της πέθανε.

«Τον είχαν παρκαρισμένο στα ΤΕΠ»

Στη συνέχεια κατέθεσε ο πατέρας του 51χρονου ο οποίος ανέφερε πως είχαν τον γιο του «παρκαρισμένο στα ΤΕΠ» με το παράπονο του να είναι ότι καθυστέρησε πάρα πολύ στο συγκεκριμένο τμήμα.

Ακολούθως κατέθεσαν οι δύο αδερφές του 51χρονου οι οποίες πήγαν στο νοσοκομείο περίπου στις 9 παρά μόλις ενημερώθηκαν πως ο αδερφός τους θα έμπαινε στο χειρουργείο. Όπως έγινε γνωστό από τις καταθέσεις των μαρτύρων, η αξονική του 51χρονου πραγματοποιήθηκε στις 7.30 μ.μ. και με βάση τα αποτελέσματα αυτής, αποφασίστηκε αργότερα η εισαγωγή του στο χειρουργείο. Η πρώτη αδερφή του 51χρονου κατέθεσε πως μέχρι να μπει στο χειρουργείο δεν πέρασε κανένας γιατρός και νοσηλεύτρια από το θάλαμο του και επεσήμανε σε ερώτηση του προέδρου πως ο καθένας από τους κατηγορούμενους έχει μερίδιο ευθύνης για το θάνατο του αδερφού της.

Η δεύτερη αδερφή του στη συνέχεια κατέθεσε πως υπήρξαν μεγάλες καθυστερήσεις και πως έπρεπε να κληθεί άμεσα χειρουργός καθώς και να γίνει άμεσα η αξονική τομογραφία χωρίς να χρειαστεί να γίνει η εισαγωγή του στην Ογκολογική. Η γυναίκα κατέθεσε επίσης πως τέσσερις μέρες μετά, συνάντησέ μαζί με τον πατέρα της τον θεράποντα ιατρό του αδερφού της, ογκολόγο στο ΠΓΝΛ, ο οποίος την ενημέρωσε πως αν γινόταν έγκαιρα η εγχείρηση δεν θα υπήρχε πρόβλημα.

Οι χρόνοι και τα προβλήματα υγείας

Στη σημερινή ακροαματική διαδικασία, η οποία διήρκησε σχεδόν έξι ώρες, κατέθεσαν μόνο τα τέσσερα μέλη της οικογένειας του 51χρονου τα οποία δέχτηκαν ερωτήσεις από τους συνήγορους υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Από τις ερωτήσεις των δικηγόρων, έγινε γνωστό πως η υγεία του 51χρονου ήταν ήδη επιβαρυμένη πριν την επίμαχη ημερομηνία που εισήλθε στο ΠΓΝΛ. Επισήμαναν επίσης πως όλες οι διαδικασίες στο ΠΓΝΛ έγιναν στους προβλεπόμενους χρόνους και με όλες τις εξετάσεις που απαιτούνταν. Η υπεράσπιση ρώτησε μεταξύ άλλων γιατί δεν ζήτησε η οικογένεια του 51χρονου ιατροδικαστική εξέταση αλλά και γιατί δεν ενημέρωσαν τον θεράποντα ιατρό του μόλις έγινε γνωστό το πρόβλημα.

Αναβολή για τις 8 Δεκεμβρίου

Αφού ολοκλήρωσε την κατάθεση της και η τέταρτη μάρτυρας, και ενώ είχε ήδη συμπληρωθεί το ωράριο, η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την αναβολή της δίκης για να διενεργηθεί ιατρική πραγματογνωμοσύνη για το συμβάν και για να κληθεί να καταθέσει ο θεράποντας ιατρός του 51χρονου τον οποίον επικαλέστηκαν στις καταθέσεις τους οι μάρτυρες.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση της εισαγγελέως και αφού όρισε δυο πραγματογνώμονες γιατρούς από την Αθήνα, αποφάσισε την αναβολή της δίκης για τις 8 Δεκεμβρίου του 2023.

Πηγή: larissanet.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στη Γαλλία: Ο 16χρονος “άκουγε φωνές” πριν σκοτώσει την καθηγήτριά του

Καστοριά: Παίζει πιάνο στη μέση της λίμνης (εικόνες)

Δίκη Πισπιρίγκου: μήνυση στον Μάνο Δασκαλάκη για ψευδή κατάθεση