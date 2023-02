Αθλητικά

Τσάβι για Μέσι: Εδώ είναι το σπίτι του, είμαστε σε συνεχή επαφή

Η φημολογία για την επιστροφή του στην Μπαρσελόνα έχει φουντώσει περισσότερο από ποτέ.



Λίγο το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις του Λιονέλ Μέσι με την Παρί Σεν Ζερμέν για ανανέωση συμβολαίου έχουν κολλήσει, λίγο η πολύ συχνή παρουσία του ίδιου του ποδοσφαιριστή ή κάποιου πολύ κοντινού του προσώπου στη Βαρκελώνη και η φημολογία για την επιστροφή του στην Μπαρσελόνα έχει φουντώσει περισσότερο από ποτέ.

Μπορεί οι Καταλανοί να δίνουν μία καθοριστική μονομαχία για την ευρωπαϊκή τους συνέχεια απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Old Trafford», ωστόσο δεν θα γινόταν να απουσιάσουν από τη συνέντευξη τύπου του Τσάβι, οι ερωτήσεις σχετικά με τον Αργεντινό σούπερ σταρ.

Ο Ισπανός τεχνικός των «μπλαουγκράνα» επισήμανε πως λόγο της μακροχρόνιας φιλίας που τους συνδέει, βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον Λιονέλ Μέσι,τόνισε πως η Μπαρτσελόνα ήταν, είναι και θα είναι το σπίτι του ενώ απέφυγε να τοποθετηθεί περαιτέρω επικαλούμενος τη σπουδαιότητα της αναμέτρησης της Πέμπτης.

Αναλυτικά τα λόγια του 43χρονου προπονητή στην ερώτηση για τον Λιονέλ Μέσι:

«Ο Λέο ξέρει ότι εδώ είναι το σπίτι του και οι πόρτες είναι πάντα ανοιχτές. Από εδώ δεν μπορώ να πω περισσότερα. Είναι φίλος μου και εννοείται έχουμε συνεχής επικοινωνία. Η επιστροφή του εξαρτάται από αυτόν, πάντα θα υπάρχει χώρος για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή στην ιστορία μας».

