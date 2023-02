Υγεία - Περιβάλλον

Χίος: Αεροδιακομιδή 3χρονου με γρίπη

Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα παιδάκι μόλις 3 ετών, το οποίο διασωληνώθηκε λόγω της γρίπης.

Την απόφαση για άμεση διακομιδή 3χρονου παιδιού με γρίπη από το Σκυλίτσειο Νοσοκομείο της Χίου πήραν οι γιατροί, που της Παιδιατρικής Κλινικής.

Το μωρό είχε διασωληνωθεί λόγω σοβαρής λοίμωξης του αναπνευστικού που αντιμετώπιζε και παρά το ότι οι γιατροί στη Χίο έδωσαν μεγάλη μάχη για να αποφευχθεί η μεταφορά του στην Αθήνα, φαίνεται πως δεν μπόρεσε να αποφευχθεί.

Το βράδυ της Τρίτης στις 23:00, ξεκίνησε η αεροδιακομιδή του προς Παιδιατρικό Νοσοκομείο των Αθηνών.

Το παιδί πριν μεταφερθεί στο Νοσοκομείο, βρίσκονταν επί δεκαήμερο στην οικία του με υψηλό πυρετό.

Στο πλευρό του μικρού παιδιού βρίσκονται οι γονείς του συνεχώς από την πρώτη στιγμή.

