Νέα απάτη στο “όνομα” του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. (εικόνες)

Το email που λαμβάνουν οι πολίτες με την «υπογραφή» του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίνου Σκούμα.

Συνεχίζονται οι προσπάθειες των επιτήδειων να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες με νέο διακινούμενο ψευδεπίγραφο – απατηλό μήνυμα με τη χρήση στοιχείων του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Σκούμα.

Συγκεκριμένα, οι δράστες χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτά σε επιστολή δήθεν αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες – χρήστες του διαδικτύου, με το πρόσχημα ότι ο αποδέκτης τους εμπλέκεται σε υπόθεση πορνογραφίας και άλλων αδικημάτων, επισημαίνοντας μάλιστα ότι τέτοιου είδους αδικήματα επιφέρουν ποινή φυλάκισης 5 ετών και πρόστιμο ύψους 75.000 ευρώ.

Μάλιστα, στην προσπάθειά τους να προσδώσουν «αληθοφάνεια» στη σχετική επιστολή χρησιμοποιούν το λογότυπο και τα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τα λογότυπα της Ελληνικής Αστυνομίας και Αρχών επιβολής του Νόμου, εντύπωμα στρογγυλής σφραγίδας με δήθεν υπογραφή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ αποστολέας της εν λόγω επιστολής φέρεται να είναι ψευδής ηλεκτρονική διεύθυνση, επιχειρώντας να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι προέρχεται από την Ελληνική Αστυνομία.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνεται ότι, το παρακάτω κείμενο – μήνυμα που διακινείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ως δήθεν επιστολή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Σκούμα, η οποία φέρει το ονοματεπώνυμό του, καθώς και ψευδή υπογραφή και σφραγίδα με επιγραφή «Ελληνική Δημοκρατία – Ελληνική Αστυνομία» είναι καταφανώς ψευδεπίγραφο και απατηλό και αποστέλλεται από δράστες που επιχειρούν προφανώς να εξαπατήσουν – παραπλανήσουν τους πολίτες και ακολούθως να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος.

Παρακαλούνται οι πολίτες να μην ανταποκρίνονται και να διαγράφουν το συγκεκριμένο μήνυμα, καθώς και «να μην ανοίγουν» τα συνημμένα αρχεία για αποφυγή προσβολής από κακόβουλο λογισμικό.

Παρόμοιες προσπάθειες εξαπάτησης είχαν εντοπιστεί και το προηγούμενο έτος με ανάλογα κείμενα – μηνύματα κάνοντας χρήση των στοιχείων αξιωματούχων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας (σχετ. τα από 11-04-2022, 27-04-2022, 21-05-2022 , 10-06-2022, 29-07-2022, 24-08-2022, 30-10-2022, 02-11-2022 Δελτία Τύπου).

Υπενθυμίζεται ότι, περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης πολιτών υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr), στην ενότητα «Οδηγός του πολίτη/Χρήσιμες συμβουλές», ενώ επιπλέον πληροφορίες και συμβουλές για περιστατικά ηλεκτρονικών απατών υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος www.cyberalert.gr.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών, παρατίθεται εικόνα από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), καθώς και από την απατηλή επιστολή: