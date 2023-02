Αθλητικά

Champions League: Προβάδισμα για Ίντερ, όλα ανοιχτά για Σίτι - Λειψία

Προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση απέκτησε ο ιταλικός σύλλογος, ενώ οι «πολίτες» και οι Γερμανοί θα λύσουν τις διαφορές τους στην ρεβάνς.

Το «πρώτο πιάτο» της φάσης των «16» του Champions League ολοκληρώθηκε την Τετάρτη, σε Γερμανία και Ιταλία, με την Ίντερ να κάνει το πρώτο βήμα απέναντι στην Πόρτο χάρις στο γκολ του Ρομέλου Λουκάκου στο 86΄ (1-0), ενώ μετά το 1-1 ανάμεσα στη Λειψία και στη Μάντσεστερ Σίτι τα πάντα θα κριθούν στη ρεβάνς του «Έτιχαντ» στις 14 Μαρτίου.

Η πρώτη συνάντηση ανάμεσα σε Ίντερ και Πόρτο μετά το 2005 ανέδειξε νικήτρια την πρωταθλήτρια Ιταλίας με το τέρμα του Βέλγου διεθνούς στράικερ, Ρομέλου Λουκάκου, στο φινάλε (είχε περάσει αλλαγή στο 58΄).

Πριν από 18 χρόνια οι «νερατζούρι» με το 3-1 στο ίδιο γήπεδο (Τζουζέπε Μεάτσαα) και μετά το 1-1 στο πρώτο ματς των «16» του CL στο λιμάνι του Οπόρτο είχαν προκριθεί στην επόμενη φάση.

Τώρα θα έχουν ξανά τον πρώτο λόγο στο «σπίτι» των «Δράκων», όπου όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά.

Η Πόρτο «πλήρωσε» την αποβολή του Οτάβιο στο 78΄, ωστόσο, θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί την έδρα της σε τρεις εβδομάδες και να βρεθεί στην οκτάδα.

Η Σίτι με το 1-1 που απέσπασε στη «Ρεντ Μπουλ Αρένα» απέναντι στη Λειψία διατήρησε την πολύ καλή παράδοση που έχει απέναντι στις γερμανικές ομάδες στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Σε 18 ματς μετρά 14 νίκες, με τη σημερινή, τρεις ισοπαλίες και μόλις μία ήττα!

Το γκολ του Μαχρέζ στο πρώτο μέρος και του Γκβάρντιολ στο δεύτερο έφερε το τελικό σκορ, με τους γηπεδούχους να φτάνουν τα 21 ματς σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας ηττηθεί μόνο μία φορά.

Το συγκρότημα του Μάρκο Ρόζε θα επιδοώξει στην Αγγλία να κάνει την έκπληξη και να προκριθεί για πρώτη φορά σε προημιτελική φάση CL, μετά από τρεις αποκλεισμούς που μετρά στο γύρο των «16», σκοράροντας παράλληλα για πρώτη φορά στα νοκ άουτ!

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

Μίλαν (Ιταλία)-Τότεναμ (Αγγλία): 1-0 (7΄ Ντίας)

Παρί ΣΖ (Γαλλία)-Μπάγερν (Γερμανία): 0-1 (53΄ Κομάν)

Μπριζ (Βέλγιο)-Μπενφίκα (Πορτογαλία): 0-2 (51΄ πεν. Ζοάο Μάριο, 88΄ Νέρες)

Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Τσέλσι (Αγγλία): 1-0 (63΄ Αντεγέμι)

Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία): 2-5 (4΄ Νούνιες, 14΄ Σαλάχ - 21΄,36΄ Βινίσιους, 47΄ Μιλιτάο, 55΄,67΄ Μπενζεμά)

Άϊντραχτ Φρ.(Γερμανία)-Νάπολι (Ιταλία): 0-2 (40΄ Οσιμέν, 65΄ Ντι Λορέντσο)

Λειψία (Γερμανία)-Μάντσεστερ Σ.(Αγγλία): 1-1 (70΄ Γκβάρντιολ - 27΄ Μαχρέζ)

Ιντερ (Ιταλία)-Πόρτο (Πορτογαλία): 1-0 (86΄ Λουκάκου)