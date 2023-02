Αθλητικά

Μίλτος Τεντόγλου: Νέα πρωτιά πριν την Κωνσταντινούπολη

Ακόμη μια φορά βρέθηκε στην κορυφή ο σπουδαίος αθλητής μας, που προετοιμάζεται πυρετωδώς για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Με ακόμη μία κορυφή στο άλμα εις μήκος θα «πετάξει» για την Κωνσταντινούπολη ο Μίλτος Τεντόγλου.

Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι κατέκτησε την πρώτη θέση και στο μίτινγκ κλειστού της Μαδρίτης και πλέον επικεντρώνεται στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Με άλμα στα 8,15μ. ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης νίκησε στα... σημεία τον Κουβανό Μαϊκέλ Μασό, ο οποίος είχε επίσης 8,15μ. (2ος, χειρότερη δεύτερη προσπάθεια από τον Τεντόγλου), και τον Σουηδό Τομπίας Μόντλερ (3ος με 8,14μ.).

Ο Τεντόγλου μπήκε στον αγώνα στα 7,86, πέρασε τα 8,07μ. με τη δεύτερη του προσπάθεια και θριάμβευσε με τα 8,15μ. του τρίτου άλματος του, που του χάρισαν και την πρώτη θέση. Ο Έλληνας πρωταθλητής είχε επίσης δύο άκυρα ενώ άφησε και μία προσπάθεια.

Στις γυναίκες, η Νικόλ Κυριακοπούλου κατέλαβε την τέταρτη θέση στο άλμα επί κοντώ με 4,30μ. Νικήτρια αναδείχθηκε η Καναδή Αλίσα Νιούμαν με 4,65μ., ενώ δεύτερη ήταν η Κινέζα Χουίκιν Ξου με 4,55μ. και τρίτη η Ιταλίδα Ελίσα Μολινάρο με 4,45μ.

