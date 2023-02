Κόσμος

ΗΠΑ: Δολοφόνος 9χρονης σκότωσε δημοσιογράφο, που έκανε ρεπορτάζ για τον φόνο (βίντεο)

Νεκρός από πυροβολισμούς έπεσε ο ρεπόρτερ, που κάλυπτε την υπόθεση του 19χρονου, ο οποίος είχε νωρίτερα σκοτώσει ένα κοριτσάκι, αλλά και μια νέα γυναίκα.

Νεαρός ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον τηλεοπτικού συνεργείου που έκανε ρεπορτάζ στον τόπο όπου διαπράχθηκαν φόνοι κοντά στο Ορλάντο, στην Φλόριντα των ΗΠΑ, την Τετάρτη, σκοτώνοντας δημοσιογράφο και τραυματίζοντας εικονολήπτη, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο 19χρονος ύποπτος, που κατονομάστηκε από την αστυνομία ως Κιθ Μέλβιν Μόουζες, συνελήφθη λίγη ώρα αφού πυροβόλησε. Κατηγορείται επίσης για τη δολοφονία κοριτσιού 9 ετών και γυναίκας ηλικίας μεταξύ 20 και 30 ετών, δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Όραντζ, ο Τζον Μίνα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Τα μέλη του συνεργείου ήταν ρεπόρτερ και εικονολήπτης του τοπικού καλωδιακού τηλεοπτικού σταθμού Spectrum News 13, διευκρίνισε ο σερίφης Μίνα.

Σε βάρος του νεαρού, που έχει βαρύ ποινικό μητρώο, θα ασκηθεί ποινική δίωξη για τρεις δολοφονίες και δύο απόπειρες φόνου, πρόσθεσε.

Φέρεται να δολοφόνησε τη νέα μέσα σε αυτοκίνητο μερικές ώρες προτού σκοτώσει εννιάχρονο κορίτσι και τραυματίσει τη μητέρα του.

Σύμφωνα με τον κ. Μίνα δεν είναι σαφή τα κίνητρα καμιάς από τις επιθέσεις. Ωστόσο, ο Κιθ Μέλβιν Μόουζες πιστεύεται πως γνώριζε το πρώτο θύμα.

Ο σερίφης τόνισε πως δεν μπορεί ακόμη να εκτιμήσει εάν και κατά πόσον το τηλεοπτικό συνεργείο μπήκε στο στόχαστρο του νεαρού επειδή έκανε ρεπορτάζ γι’ αυτόν, ούτε γιατί εισέβαλε στο σπίτι του μικρού θύματός και της μητέρας της.

