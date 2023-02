Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη - Λαδάδικα: Συμπλοκές και πυροβολισμοί τα ξημερώματα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δυο τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στα λαδάδικα της Θεσσαλονίκης, ενώ λίγο αργότερα σημειώθηκε ακόμη μια συμπλοκή με τον ξυλοδαρμό ενός άντρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις 2 τα ξημερώματα, έγινε μια συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών στη συμβολή των οδών Παγγαίου και Πίνδου και η Αστυνομία ενημερώθηκε μέσω του 112.

Από τη συμπλοκή αυτή ένας άντρας τραυματίστηκε από πυροβολισμό στο πόδι και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

Λίγο αργότερα και περίπου στις 4 τα ξημερώματα ακόμη ένας άντρας, περίπου 45 χρονών βρέθηκε στην ίδια περιοχή τραυματισμένος από ξυλοδαρμό, με τα δυο περιστατικά να φαίνεται πως συνδέονται μεταξύ τους.

