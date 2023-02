Οικονομία

Ακρίβεια - Γεωργιάδης: Οι τιμές πρέπει να αρχίσουν να πέφτουν, αλλιώς...

Τι είπε στον ΑΝΤ1, ο Υπ. Ανάπτυξης, από την Ιχθυαγορά της Βαρβακείου, όπου αρχίζει η εφαρμογή "Καλαθιού" για την Σαρακοστή.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Πέμπτη ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος μαζί με τον Νίκο Παπαθανάση, βρέθηκε στην Κεντρική Ιχθυαγορά, στην Βαρβάκειο, όπου αρχίσει η εφαρμογή «Καλαθιού» με προϊόντα σε χαμηλές τιμές για όλη την διάρκεια της Σαρακοστής.

Όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι τιμές είναι χαμηλότερες κατά 1 -2 ευρώ σε σχέση με πέρσι, συμπληρώνοντας ότι "τις τιμές στα σαρακοστιανά τις συγκρίνεις με την προηγούμενη χρονιά, όχι με τις τιμές που είχαν 2-3 εβδομάδες πριν, που ήταν διαφορετική η ζήτηση".

«Έχουμε έρθει εδώ με τον Νίκο Παπαθανάση γιατί θέλουμε να διαφημίσουμε και να εξάρουμε την πρωτοβουλία της Βαρβακείου Ιχθυαγοράς, όπου συμφωησαν 100 έμποροι να κατεβάσουν τις τιμές για να μπροει να ψωνίσει ο κόσμος. Θα υπάρχει ένα "Καλάθι" εδώ κάθε Τετάρτη θα αλλάζουν τα προϊόντα σε προσφορά», είπε ο κ. Γεωργιάδης, συμπληρώνοντας πως «Η πανελλήνια μετάδοση των τιμών στην κεντρική ιχθυαγορά δημιουργεί έναν «φραγμό» στις τιμές και δεν μπορεί ο καθένας να ζητάει ότι θέλει, θα ξέρει σε όλη την Ελλάδα ο καταναλωτής τις τιμές».

Όπως σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, «Για πρώτη φορά θα ανακοινώσω ποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ μειώθηκαν οι τιμές. Κάθε Πέμπτη θα λέω ποια αλυσίδα ανεβάζει τις τιμές και ποια κατεβάζει τις τιμές. Το ρεύμα πέφτει πλέον, οι τιμές θα πρέπει να αρχίσουν να πέφτουν. Το αν έχουμε αισχροκέρδεια ή όχι το λέει η αρμόδια υπηρεσία που κάνει τον έλεγχο. Εγώ λέω στις αλυσίδες και στην βιομηχανία: “μας είπατε ότι οι τιμές ανεβαίνουν λόγω των τιμών ενέργειας, όμως τώρα πέφτουν”. Από την άλλη εβδομάδα περιμένουμε και στο καλάθι και εκτός “καλαθιού” να αρχίσουν οι μειώσεις τιμών».

Σε ότι αφορά την τιμή της λαγάνας και όσα είπε την Τετάρτη στην ίδια εκπομπή ο Πρόεδρος των Αρτοποιών Αττικής, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως «Η λαγάνα φέτος θα κυμαίνεται από 3,20-3,30 ευρώ, ενώ πέρσι είχε 3,10 με 3,20 ευρώ. Το σακί με το αλεύρι έφθασε κάποια στιγμή τα 24 ευρώ, όπως είπε ο Πρόεδρος, λόγω του πολέμου, χθες όμως είχε 16 ευρώ το σακί»

