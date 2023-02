Κοινωνία

Αρτέμιδα: Τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα

Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε δέντρο, με τραγική κατάληξη.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Αρτέμιδα Αττικής, μετά την πρόσκρουση ενός αυτοκινήτου σε δέντρο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, που συνδέει τα Σπάτα με την Αρτέμιδα, όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο τού οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να «καρφωθεί» σε δέντρο.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες και δύο οχήματα για να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό, ο οποίος δυστυχώς έχασε τη ζωή του, σύμφωνα με το artemidanews.gr

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από ΙΧΕ όχημα και παρελήφθη από #ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., έπειτα από εκτροπή και πρόσκρουση του οχήματος σε δέντρο, επί της λεωφόρου Κων/νου Καραμανλή, στην #Αρτέμιδα Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 23, 2023

