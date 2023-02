Κοινωνία

Μεταναστευτικό: Στην Αθήνα 20 Ευρωπαίοι υπουργοί

Η δεύτερη Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για τη διαχείριση των συνόρων συνδιοργανώνεται εκτός από την Ελλάδα, από την Αυστρία, την Λιθουανία και την Πολωνία.

Σήμερα (23.2.2023) και αύριο στην Αθήνα, 20 υπουργοί κρατών μελών της ΕΕ και άλλοι 15 επίσημοι θα συναντηθούν για να θέσουν επί τάπητος το προσφυγικό ζήτημα στην Ευρώπη και την διαχείριση των συνόρων στο πλαίσιο της 2ης Ευρωπαϊκής Διάσκεψης για τη διαχείριση των συνόρων.

Η δεύτερη Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για τη διαχείριση των συνόρων συνδιοργανώνεται εκτός από την Ελλάδα και από την Αυστρία, την Λιθουανία και την Πολωνία. Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, και η κυβέρνηση θα προσπαθήσουν στη διάσκεψη της Αθήνας να διεθνοποιήσουν το προσφυγικό ζήτημα, που δεν αποτελεί μόνο εθνικό ζήτημα, αλλά ζήτημα της ΕΕ.

Ποια θέματα θα συζητηθούν

Αναμένεται να θέσουν αρκετά σημαντικά ζητήματα στο τραπέζι της διάσκεψης για το προσφυγικό και τα σύνορα με στόχο το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης της ΕΕ να λύσει βασικά προβλήματα. Το ένα είναι να υπάρξει κοινό μέτωπο της ΕΕ, ώστε να μειωθούν οι παράνομες αφίξεις προσφύγων. Μόνο φέτος καταγράφηκαν περίπου 300.000 αφίξεις στην Ευρώπη.

Αν μειωθούν οι παράνομες αφίξεις στις χώρες πρώτες υποδοχής των προσφύγων, τότε αυτόματα μειώνονται και οι δευτερογενείς μετακινήσεις σε άλλες χώρες κυρίως της Κεντρικής Ευρώπης, όπου καταλήγουν οι περισσότεροι πρόσφυγες.

Βέβαια, η Ελλάδα δεν έχει τεράστιο πρόβλημα με τις προσφυγικές ροές. Πέρσι η Ελλάδα κατέγραψε μόλις το 5% των προσφυγικών ροών προς την Ευρώπη.

Η Ελλάδα επίσης αναμένεται να θέσει εκ νέου το ζήτημα της αλληλεγγύης στις χώρες πρώτης υποδοχής προσφύγων μέσα από το πρόγραμμα μετεγκαταστάσεων. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα μετεγκατάστασης δείχνει να απέτυχε παταγωδώς, καθώς η προσφορά άλλων ευρωπαϊκών χωρών να δεχτούν πρόσφυγες δεν ξεπέρασε το 1% των συνολικών αφίξεων μεταναστών στην Ευρώπη.

Η Αθήνα ζητάει πλέον να υπάρξει ένας θεσμοθετημένος υποχρεωτικός μηχανισμός αλληλεγγύης.

Στη διάσκεψη θα συζητηθεί και το θέμα της ροής νέων προσφύγων από την Τουρκία και τη Συρία μετά τους φονικούς σεισμούς που χτύπησαν τις χώρες αυτές.

